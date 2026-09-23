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Slúchadlá s mikrofónom

SHL5005WT/00

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Z lásky k hudbe

Tieto slúchadlá vám umožnia vychutnať si vašu hudbu nech ste kdekoľvek. Mäkké vankúšiky vám umožňujú dlho počúvať svoje obľúbené skladby a fantastická kvalita zvuku vnesie do vášho poslucháčskeho zážitku nový rozmer.

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Nech ste kdekoľvek!

Z lásky k hudbe

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

Slúchadlá sa dajú zložiť naplocho pre ľahké odloženie a prenášanie

Slúchadlá sa dajú zložiť naplocho pre ľahké odloženie a prenášanie

32 mm budiče reproduktorov vám poskytujú skvelý zvuk a hlboké basy

32 mm budiče reproduktorov vám poskytujú skvelý zvuk a hlboké basy

Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže môžete byť vždy bez problémov v spojení a nezmeškať nič dôležité.

Technické špecifikácie

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