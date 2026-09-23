SHL5005WT/00
Z lásky k hudbe
Tieto slúchadlá vám umožnia vychutnať si vašu hudbu nech ste kdekoľvek. Mäkké vankúšiky vám umožňujú dlho počúvať svoje obľúbené skladby a fantastická kvalita zvuku vnesie do vášho poslucháčskeho zážitku nový rozmer.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
Slúchadlá sa dajú zložiť naplocho pre ľahké odloženie a prenášanie
32 mm budiče reproduktorov vám poskytujú skvelý zvuk a hlboké basy
Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže môžete byť vždy bez problémov v spojení a nezmeškať nič dôležité.
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