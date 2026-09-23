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SHP1800/00
Extrémne ľahké + 6 m TV kábel
Ľahké slúchadlá na dlhodobé použitie so 6 m predlžovacím káblom pre väčšiu voľnosť pohybu a výber miesta na sedenie. Okrem toho basové otvory zaistia bohato hlboký zvuk.
Na uši
Strieborná
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.
Ľahký materiál použitý na hlavový most
Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas dlhodobého počúvania.
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