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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce TV slúchadlá s káblom

SHP1800/00

Extrémne ľahké + 6 m TV kábel

Ľahké slúchadlá na dlhodobé použitie so 6 m predlžovacím káblom pre väčšiu voľnosť pohybu a výber miesta na sedenie. Okrem toho basové otvory zaistia bohato hlboký zvuk.

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Televízne slúchadlá

Extrémne ľahké + 6 m TV kábel

  • Na uši

  • Strieborná

Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku

Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

Ľahký hlavový most zlepšuje pohodlie pri nosení a zvyšuje trvanlivosť

Ľahký materiál použitý na hlavový most

Vylepšené pohodlie pri dlhodobom používaní

Toto slúchadlo je navrhnuté podľa tvaru ucha a poskytuje extra komfort a lepší zážitok počas dlhodobého počúvania.

Technické špecifikácie

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