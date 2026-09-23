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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá

SHQ1250TBK/00

Tak do toho

Ultra ľahké slúchadlá SHQ1250 sú dokonalým spoločníkom na cvičenie aj beh. Tieto odolné slúchadlá zaručia mohutné basy a optimálne nasadenie.

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Odolné voči potu

Tak do toho

  • 13,6 mm budiče/polouzavreté

  • Svorka na ucho

Svorka na ucho poskytujúca stabilitu a pohodlie

Svorka na ucho zabezpečuje stabilné a pohodlné nosenie.

Otvorený akustický dizajn umožňuje vnímať okolie

Tieto slúchadlá ActionFit nepotláčajú zvuk, takže môžete vnímať dianie v okolí a zachovať si bezpečnosť, hlavne pri športovaní von. Otvorená akustická platforma ponúka kvalitný zvuk bez zakrývania sveta navôkol.

13,6 mm budiče vytvárajú výkonný zvuk

Výkonné 13,6 mm budiče produkujú energickú hudbu s hlbokými a dynamickými basmi, ktoré sa postarajú o vašu motiváciu a pohyb. Budiče špičkovej kvality zabezpečia živý hudobný zážitok, ktorý vám počas cvičenia poskytne potrebnú energiu.

Technické špecifikácie

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