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SHQ1250TBK/00
Tak do toho
Ultra ľahké slúchadlá SHQ1250 sú dokonalým spoločníkom na cvičenie aj beh. Tieto odolné slúchadlá zaručia mohutné basy a optimálne nasadenie.
13,6 mm budiče/polouzavreté
Svorka na ucho
Svorka na ucho zabezpečuje stabilné a pohodlné nosenie.
Tieto slúchadlá ActionFit nepotláčajú zvuk, takže môžete vnímať dianie v okolí a zachovať si bezpečnosť, hlavne pri športovaní von. Otvorená akustická platforma ponúka kvalitný zvuk bez zakrývania sveta navôkol.
Výkonné 13,6 mm budiče produkujú energickú hudbu s hlbokými a dynamickými basmi, ktoré sa postarajú o vašu motiváciu a pohyb. Budiče špičkovej kvality zabezpečia živý hudobný zážitok, ktorý vám počas cvičenia poskytne potrebnú energiu.
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