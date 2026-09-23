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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá do uší

SHQ2200/10

Naladené na šport

Model SHQ2200 vybavený jedinečným patentovaným nastaviteľným hákom na ucho vám umožní sústrediť sa na akúkoľvek pohybovú aktivitu bez straty motivácie. Tieto slúchadlá sa vás držia v každej situácii a poháňajú vás vpred skvelým zvukom.

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S nastaviteľným háčikom na uši pre bezpečné uchytenie

Naladené na šport

  • ActionFit

  • Oranžová a sivá

8-gramové slúchadlá pre dokonalé prispôsobenie a mimoriadne pohodlie

8-gramové slúchadlá pre dokonalé prispôsobenie a mimoriadne pohodlie

Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 8 gramov, takže sú ultra ľahké a mimoriadne príjemné na nosenie. Počas tréningu ich budete sotva cítiť. Môžete si teda vychutnávať kvalitný a výkonný zvuk, vďaka ktorému budete sústredení a motivovaní.

Reflexná zarážka na kábli

Reflexná zarážka na kábli

Spona na kábel a ochranné puzdro na jednoduché používanie a odkladanie

Slúchadlá ActionFit sa dodávajú s vlastnou sponou na kábel a puzdrom na jednoduché odloženie kábla a bezpečné uschovanie. Vychutnajte si tréning bez zmotaných káblov vďaka spone a uložte svoje slúchadlá do priedušného obalu. V úplnej pohode!

Technické špecifikácie

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