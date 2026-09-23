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SHQ2200/10
Naladené na šport
Model SHQ2200 vybavený jedinečným patentovaným nastaviteľným hákom na ucho vám umožní sústrediť sa na akúkoľvek pohybovú aktivitu bez straty motivácie. Tieto slúchadlá sa vás držia v každej situácii a poháňajú vás vpred skvelým zvukom.
ActionFit
Oranžová a sivá
Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 8 gramov, takže sú ultra ľahké a mimoriadne príjemné na nosenie. Počas tréningu ich budete sotva cítiť. Môžete si teda vychutnávať kvalitný a výkonný zvuk, vďaka ktorému budete sústredení a motivovaní.
Slúchadlá ActionFit sa dodávajú s vlastnou sponou na kábel a puzdrom na jednoduché odloženie kábla a bezpečné uschovanie. Vychutnajte si tréning bez zmotaných káblov vďaka spone a uložte svoje slúchadlá do priedušného obalu. V úplnej pohode!
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