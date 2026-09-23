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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá so svorkou na ucho

SHQ3200/10

Naladené na šport

Ľahučké a vodeodolné slúchadlá SHQ3200 s patentovaným nastaviteľným hákom na ucho vám umožnia sústrediť sa na akúkoľvek športovú činnosť bez straty motivácie. Nebyť toho úchvatného zvuku, ktorý vás poháňa, ani by ste nevedeli, že ich máte.

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S nastaviteľným háčikom na uši pre bezpečné uchytenie

Naladené na šport

  • ActionFit

  • Oranžová a sivá

Patentovaný nastaviteľný háčik na uši pre pevné nasadenie

Patentovaný nastaviteľný háčik na uši pre pevné nasadenie

Vďaka patentovanému nastaviteľnému háčiku na uši zaistia slúchadlá ActionFit dokonalé nasadenie, ktoré je bezpečné aj pohodlné. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľný háčik nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobil vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.

Reflexná zarážka na kábli

Reflexná zarážka na kábli

Silnejšie basy pre silnejšiu motiváciu

Silnejšie basy pre silnejšiu motiváciu

Nič nie je lepšie ako dynamická melódia, ktorá vás dostane do správneho tréningového tempa. Vďaka slúchadlám ActionFit je táto melódia podporená špičkovo hlbokými a dynamickými basmi, ktoré podporia akýkoľvek tréningový program a pomôžu vám dosahovať nové osobné rekordy.

Technické špecifikácie

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