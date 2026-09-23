Tento produkt už nie je dostupný
SHQ3200/10
Naladené na šport
Ľahučké a vodeodolné slúchadlá SHQ3200 s patentovaným nastaviteľným hákom na ucho vám umožnia sústrediť sa na akúkoľvek športovú činnosť bez straty motivácie. Nebyť toho úchvatného zvuku, ktorý vás poháňa, ani by ste nevedeli, že ich máte.
ActionFit
Oranžová a sivá
Vďaka patentovanému nastaviteľnému háčiku na uši zaistia slúchadlá ActionFit dokonalé nasadenie, ktoré je bezpečné aj pohodlné. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľný háčik nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobil vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.
Nič nie je lepšie ako dynamická melódia, ktorá vás dostane do správneho tréningového tempa. Vďaka slúchadlám ActionFit je táto melódia podporená špičkovo hlbokými a dynamickými basmi, ktoré podporia akýkoľvek tréningový program a pomôžu vám dosahovať nové osobné rekordy.
Hodnotenie