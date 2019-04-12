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Tento produkt už nie je dostupný

ActionFitŠportové slúchadlá s mikrofónom

SHQ3405BL/00

3
| (2) Recenzie
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Slúchadlá Philips Actionfit NoLimits vám pomôžu zachovať si sústredenie a motiváciu vtedy, keď to najviac potrebujete. Vďaka upraviteľným svorkám na uši a konštrukcii odolnej voči potu si môžete vychutnať skvelý zvuk týchto ľahkých slúchadiel, ktoré sú rovnako intenzívne ako váš tréning.
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Športové slúchadlá s upraviteľnými svorkami na uši

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  • Určené na používanie v interiéri

  • Odolné voči potu/vodotesné

  • svorka na ucho

3 veľkosti špičiek, ktoré ideálne sedia v uchu

3 veľkosti špičiek, ktoré ideálne sedia v uchu

Slúchadlá sa dodávajú s 3 pármi špičiek do uší v rôznych veľkostiach, ktoré dokonale zapadnú do ucha.

Patentovaná nastaviteľná svorka na uši s prispôsobiteľným uchytením

Patentovaná nastaviteľná svorka na uši s prispôsobiteľným uchytením

Vďaka patentovanej nastaviteľnej svorke na uši zaistia slúchadlá ActionFit bezpečné a zároveň pohodlné nasadenie. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľnú svorku nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobila vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Kábel zosilnený vláknom Kevlar® pre najdlhšiu životnosť

Konštrukcia vašich slúchadiel ActionFit je uspôsobená pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu, pričom dokáže odolať extrémnym podmienkam a tréningom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

4
3
2

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

27/09/2016

Lietuva

Lietuva

Išmečiau po pirmo naudojimo

Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky