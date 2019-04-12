Tento produkt už nie je dostupný
SHQ3405BL/00
Určené na používanie v interiéri
Odolné voči potu/vodotesné
svorka na ucho
Slúchadlá sa dodávajú s 3 pármi špičiek do uší v rôznych veľkostiach, ktoré dokonale zapadnú do ucha.
Vďaka patentovanej nastaviteľnej svorke na uši zaistia slúchadlá ActionFit bezpečné a zároveň pohodlné nasadenie. Stačí nasadiť slúchadlá na uši a posunúť nastaviteľnú svorku nahor alebo nadol, aby sa pohodlne a presne prispôsobila vášmu uchu. Teraz ste pripravení pokoriť akýkoľvek terén či tréningový program – vaše slúchadlá pritom zostanú vždy v ušiach.
Konštrukcia vašich slúchadiel ActionFit je uspôsobená pre maximálnu odolnosť a pevnosť. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu, pričom dokáže odolať extrémnym podmienkam a tréningom.
3.0
z 5
2
Recenzie
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Marius33
27/09/2016
Lietuva
Išmečiau po pirmo naudojimo
Šių ausinių garsas nieko nesiskiria kaip analogiškų už 3eur. Girdisi tik aukšti dažniai, ypač kai suprakaituoji sportuodamas. Labai nemalonus garsas. Aš jas išmečiau po pirmos treniruotės.
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu
Táto recenzia bola vytvorená pre ActionFit SHQ3405BL Sportinės ausinės su mikrofonu