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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá so športovým záhlavným oblúkom

SHQ4200/10

Naladené na šport

Slúchadlá SHQ4200, ľahké ako pierko, sú vyrobené z mimoriadne ľahkej, flexibilnej gumy odolnej voči potu, vďaka ktorej sedia tak dokonale, že si ich nebudete chcieť zložiť ani po tréningu. Ich extra hlboké basy vás navyše budú vždy spoľahlivo motivovať.

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Ľahučké a flexibilné, aby spoľahlivo sedeli

Naladené na šport

  • ActionFit

  • Oranžová a sivá

8-gramové slúchadlá pre dokonalé prispôsobenie a mimoriadne pohodlie

8-gramové slúchadlá pre dokonalé prispôsobenie a mimoriadne pohodlie

Vaše slúchadlá ActionFit vážia len 8 gramov, takže sú ultra ľahké a mimoriadne príjemné na nosenie. Počas tréningu ich budete sotva cítiť. Môžete si teda vychutnávať kvalitný a výkonný zvuk, vďaka ktorému budete sústredení a motivovaní.

Odolné voči potu a dažďu – ideálne pre každý tréning

Odolné voči potu a dažďu – ideálne pre každý tréning

Slúchadlá ActionFit sú špeciálne navrhnuté pre aktívny životný štýl. Nech už obľubujete akýkoľvek šport alebo typ tréningu, tieto slúchadlá zvládnu teplo, vlhko aj pot! Keďže sú vyrobené zo špičkových vodeodolných materiálov, vaše slúchadlá sú pohodlné a odolné voči potu aj dažďu.

Kábel zosilnený kevlarom pre najdlhšiu životnosť

Kábel zosilnený kevlarom pre najdlhšiu životnosť

Vaše slúchadlá ActionFit sú špeciálne navrhnuté na odolnosť a silu. Kábel s kevlarovou povrchovou vrstvou je chránený proti roztrhnutiu a zlomeniu a dokáže odolať extrémnym podmienkam – aj tréningom.

Technické špecifikácie

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