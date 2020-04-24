Tento produkt už nie je dostupný
SHS3300BK/10
Výnimočné basy
Vychutnajte si zvuk rytmických basov v slúchadlách s uchytením na uši navrhnutých pre komfort, stabilitu a výkon.
15mm budiče/otvorená zadná strana
Svorka na ucho
27 mm reproduktor je kompaktný, takže sa pohodlne nosí, ale zároveň dostatočne veľký na vytvorenie jasného a silného zvuku. Jeho dokonalá veľkosť zaručuje nerušený poslucháčsky zážitok.
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.
4.6
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Výhody
Dźwięk, Wygoda, Design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki
Dátum použitia 2019-03-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki
Dátum použitia 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki
Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Slušalice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHS3300BK Slušalice