VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
  • Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver S9000 PrestigeEl. holiaci stroj. na sucho aj na mokro, séria 9000

SP9862/14

4.7
| (492) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*
Zažite neuveriteľne jemné a hladké oholenie s holiacim strojčekom Philips S9000 Prestige – aj pri 7-dňovom strnisku. Holiaci strojček vybavený technológiou SkinIQ rozpozná strnisko a prispôsobí sa vám tak, aby poskytoval vždy ten najlepší zážitok z holenia.
Zobraziť všetky výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Neuveriteľne hladké a jemné oholenie*

  • Čepele NanoTech Dual Precision

  • Dokonale ovládateľný závesný systém

  • Špičkový digitálny motorček

  • Úžasná povrchová úprava SkinGlide

Mimoriadne silné samoostriace čepele pre dokonalú hladkosť

Mimoriadne silné samoostriace čepele pre dokonalú hladkosť

Čepele NanoTech Dual Precision sa môžu pochváliť až 150 000 rezmi za minútu a postarajú sa o mimoriadne hladké výsledky oholenia na úrovni pokožky. 72 samoostriacich čepelí vytvrdených nanočasticami má extra silné a odolné ostré okraje pre dokonale hladké oholenie po celú dobu.

Dokonalá poloha čepelí na maximalizovanie presnosti

Dokonalá poloha čepelí na maximalizovanie presnosti

Holiaci strojček Philips s9000 Prestige má vysokopresný závesný systém, ktorý zaručuje optimálnu polohu čepelí pre maximálne presné zastrihnutie a zabraňuje ťahaniu a nepohodliu.

Efektívne holenie s vysokou rýchlosťou

Efektívne holenie s vysokou rýchlosťou

Maximálne otáčky pre maximálnu účinnosť. Najpokrokovejší digitálny motor spoločnosti Philips zaisťuje presné oholenie pre každý typ obrysov tváre či hustotu chĺpkov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

492

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

13/04/2025

Slovensko

Slovensko

Skvelý produk

Mám komplikované vyrastenú bradu. Dlho som sa musel holiť len žiletkou. Taktiež som mal problém s vyrážkami na tvári po holeni. Tento strojček je bomba. Rýchlo ma oholí, aj dlhšiu bradu. Strojček sa dá efektne dezinfikovať priloženým zariadením. Pohon dezinfekcie je v holiacom strojku. Oholenie geniálne. Pleť nie je podráždená a je na hladko oholená.

Výhody

perfektné hladké rýchle oholenie bez podráždenia kože, dlhá výdrž baterky. Ideálne aj na cesty

Nevýhody

nenašiel som

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

14/03/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Najlepší produkt

Najlepší strojček aký som doteraz mal. Hladké oholenie, tichý chod, skvelý čistiaci proces.

Výhody

Tichý chod, skvelé oholenie, dlhá výdrž batérie.

Nevýhody

Väčšie cestovné púzdro.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

02/01/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt spĺňa očakávania

Holiaci strojček splnil moje očakávania , funguje výborne.

Výhody

kvalita

Nevýhody

cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. 756 hodnotení od 7 holičov, z ktorých každý testoval strojček na 108 spotrebiteľoch v Nemecku