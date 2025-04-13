Tento produkt už nie je dostupný
Čepele NanoTech Dual Precision
Dokonale ovládateľný závesný systém
Špičkový digitálny motorček
Úžasná povrchová úprava SkinGlide
Čepele NanoTech Dual Precision sa môžu pochváliť až 150 000 rezmi za minútu a postarajú sa o mimoriadne hladké výsledky oholenia na úrovni pokožky. 72 samoostriacich čepelí vytvrdených nanočasticami má extra silné a odolné ostré okraje pre dokonale hladké oholenie po celú dobu.
Holiaci strojček Philips s9000 Prestige má vysokopresný závesný systém, ktorý zaručuje optimálnu polohu čepelí pre maximálne presné zastrihnutie a zabraňuje ťahaniu a nepohodliu.
Maximálne otáčky pre maximálnu účinnosť. Najpokrokovejší digitálny motor spoločnosti Philips zaisťuje presné oholenie pre každý typ obrysov tváre či hustotu chĺpkov.
4.7
z 5
492
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Roman Č
13/04/2025
Slovensko
Skvelý produk
Mám komplikované vyrastenú bradu. Dlho som sa musel holiť len žiletkou. Taktiež som mal problém s vyrážkami na tvári po holeni. Tento strojček je bomba. Rýchlo ma oholí, aj dlhšiu bradu. Strojček sa dá efektne dezinfikovať priloženým zariadením. Pohon dezinfekcie je v holiacom strojku. Oholenie geniálne. Pleť nie je podráždená a je na hladko oholená.
Výhody
perfektné hladké rýchle oholenie bez podráždenia kože, dlhá výdrž baterky. Ideálne aj na cesty
Nevýhody
nenašiel som
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Lišiak1
14/03/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Najlepší produkt
Najlepší strojček aký som doteraz mal. Hladké oholenie, tichý chod, skvelý čistiaci proces.
Výhody
Tichý chod, skvelé oholenie, dlhá výdrž batérie.
Nevýhody
Väčšie cestovné púzdro.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Bruno 1
02/01/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt spĺňa očakávania
Holiaci strojček splnil moje očakávania , funguje výborne.
Výhody
kvalita
Nevýhody
cena
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Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
756 hodnotení od 7 holičov, z ktorých každý testoval strojček na 108 spotrebiteľoch v Nemecku