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  • Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
  • Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
  • Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
  • Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
  • Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
  • Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
  • Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
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Stand Steamer 3000 SeriesStojanový naparovač s XL doskou

STE3180/30

4.4
| (36) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov
Strávte menej času odstraňovaním záhybov z vášho oblečenia vďaka stojanovému naparovaču Philips Series 3000, jeho zabudovanej doske a veľkému špicatému naparovaču. Udržujte šatník bez mikróbov* a pridajte k tomu voňavú sviežosť pomocou infuzéra vône MyEssence.
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Jednotka v žehlení

Naparovacia doska XL StyleBoard pre lepšie výsledky odhora až nadol

Jednoduché každodenné odstraňovanie záhybov

  • Naparovacia doska StyleBoard XL

  • 5 nastavení pary

  • Špicatá kovová špička naparovacej platničky

  • Výkon 2000 W

Vstavaná naparovacia doska XL StyleBoard pre celkovo lepšie výsledky

Vstavaná naparovacia doska XL StyleBoard pre celkovo lepšie výsledky

Mimoriadne dlhá doska StyleBoard poskytuje spoľahlivú oporu počas naparovania. Pre pohodlné naparovanie látku jednoducho pritlačíte medzi naparovaciu plochu a dosku a dosiahnete tak dokonalé výsledky odhora až nadol.

Nahreje sa za menej ako 60 sekúnd, takže ju môžete použiť takmer okamžite

Nahreje sa za menej ako 60 sekúnd, takže ju môžete použiť takmer okamžite

Tento naparovač odevov so stojanom bude pripravený na použitie za menej ako 60 sekúnd vždy, keď ho budete potrebovať. Ideálny pri výbere oblečenia na poslednú chvíľu.

Osviežte svoje oblečenie vašimi obľúbenými vôňami s funkciou MyEssence

Osviežte svoje oblečenie vašimi obľúbenými vôňami s funkciou MyEssence

S inovatívnym rozptyľovačom vôní MyEssence si môžete oblečenie kedykoľvek osviežiť vašimi obľúbenými vôňami.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

36

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Snadné žehlení

Napařovač oděvů mne velmi mile překvapil. Sestavení i obsluha je velmi snadná. Hodně pomačkanou košili snadno na ramínku vyžehlil, taktéž riflové kalhoty i ubrus. Součástí je i rukavice, aby nedošlo k poranění ruky. Stojan s prknem nějaké místo zabere, ale přístroj vypadá elegantně. Za naši domácnost mohu opravdu jen doporučit.

Výhody

zvládne i náchylné tkaniny

Nevýhody

zabere nějaké místo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

18/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro rychlé narovnání oděvů

Jsem zastánce žehlení, i přesto, že mám sušičku stále žehlím. Dá se říct, že žehlím ráda a nikdy mi žehlení nevadilo až do doby kdy přítel změnil zaměstnání a já tak musela začít žehlit až osm košil týdně. Z tohoto důvodu jsem si chtěla pořídit napařovač, teď když ho konečně mám ráda se s vámi podělím o zkušenosti. Napařovač má velmi rychlé,a jednoduché použití, velice rychlá doba nahřátí a má výborně tvarovanou špičku napařovací plochy. Po delší době je však těžší do ruky a přívodní hadice k napařovací hlavici je hodně horká. Při napařování musíte vždy použít rukavici, bez ní to opravdu nejde, já jsem to zkusila bez a to opravdu není dobrý nápad. Žehlící plocha je krátká a já bych uvítala naklápěcí, tedy vodorovnou polohu. Košile se mi bohužel moc dobře nežehlí, špatně jde upravovat límeček a jelikož je plocha na žehlení krátká, spodek košile nejde dobře vyžehlit. Občas zanechává mokré stopy na žehleném oděvu a někdy dochází k odkapu sražené vody z napařovací hlavice na zem. Trička, sukně, šaty, saka, dětské oblečení, jemné i lněné materiály na to je opravdu skvělým a rychlým pomocníkem. Je třeba zvážit, zda máte úložný prostor na tento stojací napařovač, aby jste ho měli stále po ruce, protože to místo opravdu zabere. Jinak to je nepostradatelný člen rodiny.

Výhody

Rychlost nahřátí, použití vody z kohoutku, skvělý na jemné materiály, výborně tvarovaná špička

Nevýhody

Malá žehlící plocha, po delší době těžký do ruky, vlhkost oblečení, zanechává mokré stopy při napařování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Stojanový napařovač 3000 Series STE3170/80 Stojanový napařovač s polohovatelným prknem

15/12/2023

Česká republika

Česká republika

Stále po ruce

Velmi rychle nahřátý a připravený k použití. Rychlá varianta na zmačkané oblečení, žádné vytahování žehlicího prkna a žehličky. Používám také k osvěžení oblečení, při použití esence, je oblečení jak čerstvě vyprané. Prkno by mohlo být polohovací to je jediná vada tohoto pomocníka.

Výhody

Rychlost nahřátí, stále po ruce, napařovač krásně padne do ruky

Nevýhody

Není polohovatelné prkno, zabere více místa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Stand Steamer 3000 Series STE3180/30 Stojanový napařovač s XL prknem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Stand Steamer 3000 Series STE3180/30 Stojanový napařovač s XL prknem

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  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli , S. aureus a C. albicans pri naparovaní 1 minútu