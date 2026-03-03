STH1010/10
Jednotka v žehlení
Ľahký a kompaktný dizajn
Rýchle nastavenie
Okrem odstraňovania záhybov séria 1000 tiež osviežuje oblečenie (aj mäkké bytové doplnky, záclony, hračky) a odstraňuje zápach tým, že zabíja až 99,9 % baktérií*.
Bezpečné pre všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť, s garanciou nespálenia.
Ideálne príslušenstvo pri naparovaní na poslednú chvíľu. Vďaka teplu odolnej rukavici si môžete naparovanie bezpečne vychutnať.
Hodnotenie
Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundách naparovania.