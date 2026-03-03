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  • Jednoduché používanie a skladovanie
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  • Jednoduché používanie a skladovanie
  • Jednoduché používanie a skladovanie
  • Jednoduché používanie a skladovanie
  • Jednoduché používanie a skladovanie
  • Jednoduché používanie a skladovanie
  • Jednoduché používanie a skladovanie

Ručný naparovač série 1000Ručný naparovač

STH1010/10

Jednoduché používanie a skladovanie
Vychutnajte si ľahké a rýchle naparovanie s naším ručným naparovačom série 1000. Vďaka ľahkému a kompaktnému dizajnu je zdokonaľovanie vzhľadu jednoduché ako nikdy – stane sa z neho váš dokonalý spoločník na úpravu zovňajšku. Stačí ho zapojiť a ste pripravení začať!
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Jednotka v žehlení

Ľahký dizajn pre rýchle žehlenie záhybov

Jednoduché používanie a skladovanie

  • Ľahký a kompaktný dizajn

  • Rýchle nastavenie

Zničí až 99,9 % baktérií*, čím osvieži a odstráni zápach

Zničí až 99,9 % baktérií*, čím osvieži a odstráni zápach

Okrem odstraňovania záhybov séria 1000 tiež osviežuje oblečenie (aj mäkké bytové doplnky, záclony, hračky) a odstraňuje zápach tým, že zabíja až 99,9 % baktérií*.

Vhodná na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť

Vhodná na všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť

Bezpečné pre všetky tkaniny, ktoré sa môžu žehliť, s garanciou nespálenia.

Teplu odolná rukavica na bezpečné naparovanie odevov

Teplu odolná rukavica na bezpečné naparovanie odevov

Ideálne príslušenstvo pri naparovaní na poslednú chvíľu. Vďaka teplu odolnej rukavici si môžete naparovanie bezpečne vychutnať.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundách naparovania.