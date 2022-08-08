Jednotka v žehlení
Kompaktný a skladací
Pripravený na použitie za 30 sekúnd
Nepotrebujete žehliacu dosku
Nepotrebujete dosku na žehlenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.
Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Matka4
08/08/2022
Česká republika
Rychlý pomocník
Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.
Výhody
Rychlé a snadné používání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Jitka82
11/05/2022
Česká republika
funguje ;)
ruční napařovač funguje i ve vertikální poloze, oblečení ze sušičky mám vždy dost pokrčené a na trička, letní kalhoty a halenky to funguje ;). Pověsím to na ramínko a za pár minut je hotovo,
Výhody
skladnost
Nevýhody
malá nádobka na vodu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Majinka
10/05/2022
Česká republika
Super pomocník
Opravdu skvělý pomocník, když se nechce člověku žehlit zastane skvěle svoji práci. Mužů jen doporučit
Výhody
Je rychle k použit, funguje na jedničku
Nevýhody
Zatím jsem žádné neobjevila
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.