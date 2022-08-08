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  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie

Séria 3000Ručný naparovač

STH3000/20

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Kompaktné a skladacie riešenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, aby ste si zaistili vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
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Jednotka v žehlení

Jednoduché odstránenie záhybov doma i na cestách

Kompaktné a skladacie riešenie

  • Kompaktný a skladací

  • Pripravený na použitie za 30 sekúnd

  • Nepotrebujete žehliacu dosku

  • Nepotrebujete dosku na žehlenie

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/08/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlý pomocník

Ruční napařovač vřele doporučuji, je to skvělý pomocník při nutnosti rychlého rozhodování co po ránu na sebe. Mám hodně halenek a košil a ne vždy vydrží ve skříni dobře vyžehlené. Snadno a rychle je na ramínku přežehlíte tímto pomocníkem.

Výhody

Rychlé a snadné používání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

funguje ;)

ruční napařovač funguje i ve vertikální poloze, oblečení ze sušičky mám vždy dost pokrčené a na trička, letní kalhoty a halenky to funguje ;). Pověsím to na ramínko a za pár minut je hotovo,

Výhody

skladnost

Nevýhody

malá nádobka na vodu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník

Opravdu skvělý pomocník, když se nechce člověku žehlit zastane skvěle svoji práci. Mužů jen doporučit

Výhody

Je rychle k použit, funguje na jedničku

Nevýhody

Zatím jsem žádné neobjevila

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3000/20 Ruční napařovač

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  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.