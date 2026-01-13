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  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie

Séria 3000Ručný naparovač

STH3010/30

5
| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Kompaktné a skladacie riešenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
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Jednotka v žehlení

Jednoduché žehlenie záhybov doma i na cestách

Kompaktné a skladacie riešenie

  • Kompaktný a skladací

  • Pripravený na použitie za 30 sekúnd

  • 1 000 W, až 20 g/min

  • Nepotrebujete dosku na žehlenie

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

13/01/2026

България

България

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

22/12/2024

България

България

Продукта е много ефективен и лесен за употреба.

Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.

Výhody

Бърз,удобен и ефективен

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Výhody

Якісна робота

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.