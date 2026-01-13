Jednotka v žehlení
Kompaktný a skladací
Pripravený na použitie za 30 sekúnd
1 000 W, až 20 g/min
Nepotrebujete dosku na žehlenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.
Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.
5.0
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Уникат
13/01/2026
България
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Výhody
Бърз,удобен и ефективен
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Súčasť akcie
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Výhody
Якісна робота
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.