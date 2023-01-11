Jednotka v žehlení
Kompaktný a skladací
Pripravený na použitie za 30 sekúnd
Nepotrebujete žehliacu dosku
Nepotrebujete dosku na žehlenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.
Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.
4.8
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Somebody1
11/01/2023
Česká republika
Konečně mě baví žehlení
S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Loli4
30/12/2022
Česká republika
Spokojenost
Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.
Výhody
příjemně osvěží oblečení
Nevýhody
nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Žehlímsnadno
23/12/2022
Česká republika
První pomoc, když není čas
Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....
Výhody
rychlost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.