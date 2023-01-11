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  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
  • Kompaktné a skladateľné riešenie
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  • Kompaktné a skladateľné riešenie

Séria 3000Ručný naparovač

STH3010/70

4.8
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Kompaktné a skladateľné riešenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, aby ste si zaistili vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
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Jednotka v žehlení

Jednoduché odstránenie záhybov doma i na cestách

Kompaktné a skladateľné riešenie

  • Kompaktný a skladací

  • Pripravený na použitie za 30 sekúnd

  • Nepotrebujete žehliacu dosku

  • Nepotrebujete dosku na žehlenie

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

11/01/2023

Česká republika

Česká republika

Konečně mě baví žehlení

S napařovačem je velice jednoduchá manipulace. Zvládne narovnat jemnější látky a příjde mi super poměr cena/výkon. Celkem to je i zábava. Mám i žehličku, ale tu už díky napařovači nepoužívám tak často.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

30/12/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Napařovač samozřejmě nenahradí žehličku, ale je to jednoduchý, rychlý a skladný produkt na rychlé osvěžení oblečení. Viděla jsem ho poprvé u kamarádky a líbila se mi jeho jednoduchost a funkčnost, tak jsem si napařovač také pořídila a zatím jsem moc spokojená. Napařovat oblečení baví i děti.

Výhody

příjemně osvěží oblečení

Nevýhody

nádržka je menší, stačí to jen na pár kousků oblečení, nenarovná pevnější látku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

23/12/2022

Česká republika

Česká republika

První pomoc, když není čas

Tento přístroj je skvělým pomocníkem při cestování, ale i v domácnosti, když potřebujete vyžehlit pár kousků a nechce se vám vytahovat žehlička....

Výhody

rychlost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3010/70 Ruční napařovač

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  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.