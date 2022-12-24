Jednotka v žehlení
Kompaktný a skladací
Nepotrebujete žehliacu dosku
1 000 W, až 20 g/min
Nepotrebujete dosku na žehlenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.
Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.
5.0
z 5
32
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Karkulka1
24/12/2022
Česká republika
Ideální pomocník na žehlení
Na ruční napařovač nedám dopustit. Idealní když jdu ráno do práce a vytáhnu lehce pokrčené oblečení ze skříně, které je třeba rychle přežehlit.
Výhody
Rychle k použití
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač
Cestovatel
23/12/2022
Česká republika
Skvělý pomocník při cestování
Je velmi skladný, takže se skvěle hodí na cestování. Hlavně, když z kufru člověk vytáhne např. pokrčené šaty nebo košili a potřebuje rychle něco přežehlit.
Výhody
Skladnost
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač
KatkaF
04/05/2021
Česká republika
Výborný poměr cena/výkon
Tento produkt mohu určitě doporučit - samozřejmě není určen k tomu, aby nahradil klasickou žehličku, kterou zejména u silnějších materiálů opravdu nezastoupí, ale rychle přežehlení šatů či košile je ideální. Rychle se nabijí, je relativně skladný a pracuje se s ním velmi jednoduše.
Výhody
Rychlé nabíjení, lze složit, dlouhá šnůřa, větší nádržka na vodu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.