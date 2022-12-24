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  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie

Séria 3000Ručný naparovač

STH3020/10

5
| (32) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Kompaktné a skladacie riešenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, aby ste si zaistili vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
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Jednotka v žehlení

Jednoduché odstránenie záhybov doma i na cestách

Kompaktné a skladacie riešenie

  • Kompaktný a skladací

  • Nepotrebujete žehliacu dosku

  • 1 000 W, až 20 g/min

  • Nepotrebujete dosku na žehlenie

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Kompaktný a skladací naparovač, ktorý sa jednoducho používa a skladuje

Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Výkon 1 000 W s intenzitou kontinuálneho výstupu pary na úrovni až 20 g/min.

Náš ručný naparovač zabezpečí kontinuálny výstup pary na úrovni 20 g/min vďaka výkonu 1 000 W. Na rýchle a pohodlné naparovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

32

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

24/12/2022

Česká republika

Česká republika

Ideální pomocník na žehlení

Na ruční napařovač nedám dopustit. Idealní když jdu ráno do práce a vytáhnu lehce pokrčené oblečení ze skříně, které je třeba rychle přežehlit.

Výhody

Rychle k použití

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač

23/12/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při cestování

Je velmi skladný, takže se skvěle hodí na cestování. Hlavně, když z kufru člověk vytáhne např. pokrčené šaty nebo košili a potřebuje rychle něco přežehlit.

Výhody

Skladnost

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný poměr cena/výkon

Tento produkt mohu určitě doporučit - samozřejmě není určen k tomu, aby nahradil klasickou žehličku, kterou zejména u silnějších materiálů opravdu nezastoupí, ale rychle přežehlení šatů či košile je ideální. Rychle se nabijí, je relativně skladný a pracuje se s ním velmi jednoduše.

Výhody

Rychlé nabíjení, lze složit, dlouhá šnůřa, větší nádržka na vodu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series STH3020/10 Ruční napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.