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  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie
  • Kompaktné a skladacie riešenie

Séria 3000Ručný naparovač

STH3020/70

4.9
| (29) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Kompaktné a skladacie riešenie
Náš ručný naparovač série 3000 je navrhnutý tak, aby bol ľahký, kompaktný a skladací pre ľahké použitie a skladovanie, čím vám zaistí vyžehlené oblečenie kedykoľvek a kdekoľvek. Je to váš ideálny spoločník na jednoduché a rýchle žehlenie doma alebo na cestách.
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Jednotka v žehlení

Jednoduché žehlenie záhybov doma i na cestách

Kompaktné a skladacie riešenie

  • Kompaktný a skladací

  • Pripravený na použitie za 30 sekúnd

  • 1 000 W, až 20 g/min

  • Nepotrebujete dosku na žehlenie

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na použitie iba za 30 sekúnd

Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.

Dodáva sa s puzdrom na jednoduché uskladnenie

Dodáva sa s puzdrom na jednoduché uskladnenie

Ručný naparovač série Philips 3000 sa dodáva s puzdrom užitočným na cestách aj na jednoduché uskladnenie v domácnosti.

120 ml odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie

120 ml odnímateľná nádržka na vodu pre jednoduché plnenie

Ručný naparovač Philips 3000 Series sa dodáva so 120 ml odnímateľnou nádržkou na vodu, vďaka ktorej môžete bez potreby doplnenia napariť až jeden celý outfit. Nádržku na vodu môžete jednoducho odpojiť a naplniť ju v umývadle.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

29

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

4
3
2

18/04/2025

Україна

Україна

Overený kupujúci

Класний помічний для дому.

Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

15/07/2024

Україна

Україна

Незамінний помічник для подорожей та вдома

Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))

Výhody

Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі

Nevýhody

Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

23/06/2024

Україна

Україна

Маленький помічник для догляду за одягом

Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.

Výhody

Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач

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  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.