Jednotka v žehlení
Kompaktný a skladací
Pripravený na použitie za 30 sekúnd
1 000 W, až 20 g/min
Nepotrebujete dosku na žehlenie
Pripravený na naparovanie iba za 30 sekúnd. Kontrolka signalizuje, keď je naparovač pripravený na naparovanie, a vy budete hotoví za pár sekúnd. Bez čakania a nepríjemností.
Ručný naparovač série Philips 3000 sa dodáva s puzdrom užitočným na cestách aj na jednoduché uskladnenie v domácnosti.
Ručný naparovač Philips 3000 Series sa dodáva so 120 ml odnímateľnou nádržkou na vodu, vďaka ktorej môžete bez potreby doplnenia napariť až jeden celý outfit. Nádržku na vodu môžete jednoducho odpojiť a naplniť ju v umývadle.
4.9
z 5
29
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
PUT9
18/04/2025
Україна
Overený kupujúci
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Výhody
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Nevýhody
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Súčasť akcie
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Výhody
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Nevýhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 nehybne počas 10 sekúnd.