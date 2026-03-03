STH5010/70
Jednotka v žehlení
Ideálne na citlivé materiály a zložité záhyby
Štýlový a zjednodušený dizajn – jednoduché používanie
Prenosný na cesty, praktický a ľahko skladovateľný
Ručný naparovač Philips 5000 je pripravený na naparovanie vtedy, keď ste vy. Stačí nastaviť hlavu na naparovanie oblečenia na vešiaku alebo na rovnom povrchu – a môžete naparovať. Nastaviteľná sklápacia hlava znamená, že sa dá ľahko zbaliť na cesty a doma sa dá rýchlo a jednoducho uskladniť.
Ručný naparovač Philips 5000 sa veľmi ľahko používa a nahreje sa už za 35 sekúnd. Môžete zabudnúť na nastavovanie starej veľkej nemotornej žehliacej dosky – teraz ju už nepotrebujete. Stačí naparovať a vyžehliť oblečenie na vešiakoch alebo na rovnom povrchu. Úloha je hotová.
Ručný naparovač Philips 5000 vám umožní zbaviť sa otravných záhybov na všetkom, čo sa dá žehliť. Ideálne predvolené nastavenie Eco šetrí energiu. Nastavenie Max so silnejšou intenzitou pary je skvelé na odolnejšie záhyby a tkaniny, ako je bavlna.
Hodnotenie
Testované s testovacími kmeňmi baktérií/kvasiniek: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testované s testovanými druhmi roztočov: Dermatophagoides farinae (dospelé samce a samice roztočov a nymfy)
Napätie 1400 W vychádza z pripojenia spotrebiča k 240 V zdroju napájania. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od napätia.