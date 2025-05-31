Jednotka v žehlení
Ideálne na citlivé materiály a zložité záhyby
Štýlový a zjednodušený dizajn – jednoduché používanie
Prenosný na cesty, praktický a ľahko skladovateľný
Ručný naparovač Philips 5000 je pripravený na naparovanie vtedy, keď ste vy. Stačí nastaviť hlavu na naparovanie oblečenia na vešiaku alebo na rovnom povrchu – a môžete naparovať. Nastaviteľná sklápacia hlava znamená, že sa dá ľahko zbaliť na cesty a doma sa dá rýchlo a jednoducho uskladniť.
Ručný naparovač Philips 5000 sa veľmi ľahko používa a nahreje sa už za 35 sekúnd. Môžete zabudnúť na nastavovanie starej veľkej nemotornej žehliacej dosky – teraz ju už nepotrebujete. Stačí naparovať a vyžehliť oblečenie na vešiakoch alebo na rovnom povrchu. Úloha je hotová.
Ručný naparovač Philips 5000 vám umožní zbaviť sa otravných záhybov na všetkom, čo sa dá žehliť. Ideálne predvolené nastavenie Eco šetrí energiu. Nastavenie Max so silnejšou intenzitou pary je skvelé na odolnejšie záhyby a tkaniny, ako je bavlna.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zvezdichka
31/05/2025
България
Súčasť akcie
Удобен и лесен за ползване
Бързо лесно гладене с едно движение. Прекрасен помощник при пътувания.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Paya P
30/05/2025
България
Súčasť akcie
Най-практичен, най- удобен, най- функционален
Ръчния уред за градене с пара е най- необходимият ми уред, който използвам вкъщи. Обикновено нямам време за гладене и в бързината обличам нещо просто така. Осебено пролетта, дрехите ми са предимно ризи и панталони, които е необходимо да се изгладят. Парата от уреда е толкова добра , че само с няколко погалвания дрехите ми са готови за обличане. Пестя време, но без компромиси. Благодарение на уреда серия Philips - Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара съм винаги в изряден външен вид!!! Това ми дава самочувствие и ходя с желание на работа! Харесвам всичко в този продукт и да добавя има огромна разлика от предишните му серии, които също съм използвала!
Výhody
Бързина и функционалност
Nevýhody
Обем
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Zazzza
22/05/2025
България
Súčasť akcie
Лек, удобен и функционален уред
Уредът за гладене с пара е изключително лек, което го прави лесно преносим и чудесен избор за пътуване. Парата е достатъчно силна, а чупещата се глава дава допълнително удобство при употреба.
Výhody
Лек и лесно преносим по време на пътуване
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testované s testovacími kmeňmi baktérií/kvasiniek: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testované s testovanými druhmi roztočov: Dermatophagoides farinae (dospelé samce a samice roztočov a nymfy)
Napätie 1400 W vychádza z pripojenia spotrebiča k 240 V zdroju napájania. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od napätia.