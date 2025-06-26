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  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
  • Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom

Séria 5000Ručný naparovač

STH5020/40

4.9
| (19) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom
Vybrali ste si oblečenie, ale nemáte čas na žehlenie. Nebojte sa, máme to pod kontrolou! Zabudnite na neohrabané žehličky a použite ručný naparovač Philips 5000. Je pripravený na prácu za 35 sekúnd a je radosť ho používať. Záruka bez spálenia s dokonalým módnym šmrncom!
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Jednotka v žehlení

Pozdvihnite štýl svojho šatníka so značkou Philips

Módna budúcnosť: para sa stretáva so štýlom

  • Ideálne na citlivé materiály a zložité záhyby

  • Štýlový a zjednodušený dizajn – jednoduché používanie

  • Prenosný na cesty, praktický a ľahko skladovateľný

Elegantný dizajn s nastaviteľnou hlavou: jednoduché používanie a skladovanie

Elegantný dizajn s nastaviteľnou hlavou: jednoduché používanie a skladovanie

Ručný naparovač Philips 5000 je pripravený na naparovanie vtedy, keď ste vy. Stačí nastaviť hlavu na naparovanie oblečenia na vešiaku alebo na rovnom povrchu – a môžete naparovať. Nastaviteľná sklápacia hlava znamená, že sa dá ľahko zbaliť na cesty a doma sa dá rýchlo a jednoducho uskladniť.

Zapojenie a použitie: pripravené za niekoľko sekúnd, žiadna žehliaca doska

Zapojenie a použitie: pripravené za niekoľko sekúnd, žiadna žehliaca doska

Ručný naparovač Philips 5000 sa veľmi ľahko používa a nahreje sa už za 35 sekúnd. Môžete zabudnúť na nastavovanie starej veľkej nemotornej žehliacej dosky – teraz ju už nepotrebujete. Stačí naparovať a vyžehliť oblečenie na vešiakoch alebo na rovnom povrchu. Úloha je hotová.

Nastavenia Eco a Max: vyberte si to, ktoré vyhovuje vášmu oblečeniu

Nastavenia Eco a Max: vyberte si to, ktoré vyhovuje vášmu oblečeniu

Ručný naparovač Philips 5000 vám umožní zbaviť sa otravných záhybov na všetkom, čo sa dá žehliť. Ideálne predvolené nastavenie Eco šetrí energiu. Nastavenie Max so silnejšou intenzitou pary je skvelé na odolnejšie záhyby a tkaniny, ako je bavlna.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

19

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

26/06/2025

България

България

Много практичен и лек уред

Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

12/06/2025

България

България

Лек и удобен за пътуване

Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.

Výhody

Лек, мощна пара

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

23/05/2025

България

България

Уникален продукт

Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство

Výhody

Бързо работи

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované s testovacími kmeňmi baktérií/kvasiniek: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testované s testovanými druhmi roztočov: Dermatophagoides farinae (dospelé samce a samice roztočov a nymfy)

  2. Napätie 1400 W vychádza z pripojenia spotrebiča k 240 V zdroju napájania. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od napätia.