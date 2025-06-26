Jednotka v žehlení
Ideálne na citlivé materiály a zložité záhyby
Štýlový a zjednodušený dizajn – jednoduché používanie
Prenosný na cesty, praktický a ľahko skladovateľný
Ručný naparovač Philips 5000 je pripravený na naparovanie vtedy, keď ste vy. Stačí nastaviť hlavu na naparovanie oblečenia na vešiaku alebo na rovnom povrchu – a môžete naparovať. Nastaviteľná sklápacia hlava znamená, že sa dá ľahko zbaliť na cesty a doma sa dá rýchlo a jednoducho uskladniť.
Ručný naparovač Philips 5000 sa veľmi ľahko používa a nahreje sa už za 35 sekúnd. Môžete zabudnúť na nastavovanie starej veľkej nemotornej žehliacej dosky – teraz ju už nepotrebujete. Stačí naparovať a vyžehliť oblečenie na vešiakoch alebo na rovnom povrchu. Úloha je hotová.
Ručný naparovač Philips 5000 vám umožní zbaviť sa otravných záhybov na všetkom, čo sa dá žehliť. Ideálne predvolené nastavenie Eco šetrí energiu. Nastavenie Max so silnejšou intenzitou pary je skvelé na odolnejšie záhyby a tkaniny, ako je bavlna.
4.9
z 5
19
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vick7
26/06/2025
България
Súčasť akcie
Много практичен и лек уред
Изключително практичен уред! Philips STH5020/40 напълно промени ежедневието ми. Загрява само за 35 секунди и е готов за употреба без нужда от дъска за гладене — идеален за бързи корекции преди излизане. Удобен за съхранение и пътуване. С двете настройки на парата (Eco и Max) лесно се справя както с деликатни тъкани, така и с по-дебели материи. Заостреният връх е чудесен за труднодостъпни места като яки и маншети. Резервоарът за вода се сваля лесно и се пълни без разливане. Препоръчвам го на всеки, който търси ефективно и бързо решение за гладене у дома или в движение!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sluncho
12/06/2025
България
Súčasť akcie
Лек и удобен за пътуване
Гладя редовно и не обичам намачканите дрехи. Често пътувам, а понякога имам и бизнес срещи. Наскоро си купих този ръчен уред и ми е много полезен когато съм в командировка или пътувам като турист със семейството си и искам да пригладя рокля за вечеря или др. Също установих, че мога да приглаждам и пердетата си след пране, защото парата върви идеално и във вертикална позиция.
Výhody
Лек, мощна пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Sto1
23/05/2025
България
Súčasť akcie
Уникален продукт
Много съм доволен, препоръчвам на всяко домакинство
Výhody
Бързо работи
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 5000 STH5020/40 Ръчен уред за гладене с пара
Testované s testovacími kmeňmi baktérií/kvasiniek: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testované s testovanými druhmi roztočov: Dermatophagoides farinae (dospelé samce a samice roztočov a nymfy)
Napätie 1400 W vychádza z pripojenia spotrebiča k 240 V zdroju napájania. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od napätia.