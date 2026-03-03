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  • Odomknite svoj šatník
  • Odomknite svoj šatník
  • Odomknite svoj šatník
  • Odomknite svoj šatník
  • Odomknite svoj šatník
  • Odomknite svoj šatník
  • Odomknite svoj šatník
  • Odomknite svoj šatník
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Séria 7000Ručný naparovač

STH7020/20

1 Ocenenie

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S ručným naparovačom Philips série 7000 si za moment nachystáte všetko vaše oblečenie. Vďaka nastaviteľnej hlavici a špicatému hrotu naparovacej platničky bude odstraňovanie záhybov rýchle a pohodlné v akomkoľvek uhle a technológia OptimalTemp zaručí, že sa oblečenie nikdy nespáli.
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Jednotka v žehlení

Pohodlné, rýchle a efektívne naparovanie

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  • Výkon 1500 W, para až 28 g/min

  • Základná platňa OptimalTEMP

  • Nahriatie za 30 sekúnd

  • 100 ml nádobka na vodu

Špicatým hrotom efektívne dosiahnete ktorúkoľvek oblasť na oblečení

Špicatým hrotom efektívne dosiahnete ktorúkoľvek oblasť na oblečení

Naparovacia platnička má špicatý hrot, takže môžete ľahko vyhladzovať záhyby s mimoriadnou presnosťou na ťažko dostupných miestach, ako sú gombíky, goliere a záhyby.

Nepretržitá para účinne vyhladzuje záhyby

Nepretržitá para účinne vyhladzuje záhyby

Až 28 g/min nepretržitej výkonnej pary uvoľňuje vlákna látky, takže záhyby rýchlo vyhladzuje a zabezpečí vašim odevom ten najlepší vzhľad.

100 ml nádoba na vodu pre dokonalý vzhľad vášho oblečenia jedným ťahom

100 ml nádoba na vodu pre dokonalý vzhľad vášho oblečenia jedným ťahom

100 ml odnímateľná nádržka na vodu na naparovanie až 1 celého oblečenia bez potreby doplnenia. Nádržka na vodu sa jednoducho napĺňa a odníma, kdekoľvek to potrebujete počas naparovania.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundovom naparovaní.

  2. Porovnanie so zariadením Philips GC362 na základe internej testovacej správy spoločnosti Philips