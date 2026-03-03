STH7020/20
Jednotka v žehlení
Výkon 1500 W, para až 28 g/min
Základná platňa OptimalTEMP
Nahriatie za 30 sekúnd
100 ml nádobka na vodu
Naparovacia platnička má špicatý hrot, takže môžete ľahko vyhladzovať záhyby s mimoriadnou presnosťou na ťažko dostupných miestach, ako sú gombíky, goliere a záhyby.
Až 28 g/min nepretržitej výkonnej pary uvoľňuje vlákna látky, takže záhyby rýchlo vyhladzuje a zabezpečí vašim odevom ten najlepší vzhľad.
100 ml odnímateľná nádržka na vodu na naparovanie až 1 celého oblečenia bez potreby doplnenia. Nádržka na vodu sa jednoducho napĺňa a odníma, kdekoľvek to potrebujete počas naparovania.
Ocenenia
Hodnotenie
Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundovom naparovaní.
Porovnanie so zariadením Philips GC362 na základe internej testovacej správy spoločnosti Philips