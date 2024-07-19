Jednotka v žehlení
Jedinečná nastaviteľná hlava
Vodorovné a zvislé naparovanie
Špicatý hrot naparovacej platničky
Výkon 1500 W
Podložka StyleMat je súčasťou balenia
Okrem odstraňovania záhybov séria 7000 tiež osviežuje oblečenie (a mäkký nábytok, záclony, hračky) a odstraňuje zápach tým, že medzi pracími cyklami ničí až 99,9 % baktérií*.
Inovatívna nastaviteľná hlava znamená, že môžete vyhladiť záhyby v akomkoľvek uhle, čo vám dáva možnosť naparovať vertikálne alebo horizontálne – podľa toho, čo si vyberiete!
Naparovacia platnička má špicatý hrot, takže môžete ľahko vyhladzovať záhyby s mimoriadnou presnosťou na ťažko dostupných miestach, ako sú gombíky, goliere a záhyby.
Ocenenia
4.7
z 5
118
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Štistko 69
19/07/2024
Česká republika
Ruční naparovac
Zatím jsem velmi spokojena a nadšena. Doufam, ze spokojenost bude pokračovat ;-) Používám jak ve svisle, tak vodorovné poloze, Obsluha jednoduchá , rychlá, 👌👍🏻
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Qwerzz
27/07/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje
Tento malý parní generátor funguje podle mých představ. Osvěží, vyhladí, to vše za chvilku.
Výhody
Funguje
Nevýhody
Větší než jsem si myslel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
MichaelaMorava
23/07/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek splnil očekávání
Výrobek splnil mé očekávání. Rychle upraví pomačkané oblečení. Snadná manipulace. Už netřeba vytahovat žehličku a složitě žehlit
Výhody
Rychlost
Nevýhody
Snad jen trochu větší váha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundovom naparovaní.
Porovnanie so zariadením Philips GC362 na základe internej testovacej správy spoločnosti Philips