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  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
  • Využite svoj šatník na maximum
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7000 SeriesRučný naparovač

STH7060/80

4.7
| (118) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Využite svoj šatník na maximum
S ručným naparovačom Philips Series 7000 si za moment nachystáte všetko vaše oblečenie. Vďaka nastaviteľnej hlavici a špicatému hrotu naparovacej platničky bude odstraňovanie záhybov rýchle a pohodlné v akomkoľvek uhle a technológia OptimalTemp zaručí, že sa oblečenie nikdy nespáli.
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Jednotka v žehlení

Pohodlné, rýchle a efektívne naparovanie

Využite svoj šatník na maximum

  • Jedinečná nastaviteľná hlava

  • Vodorovné a zvislé naparovanie

  • Špicatý hrot naparovacej platničky

  • Výkon 1500 W

  • Podložka StyleMat je súčasťou balenia

Zničí až 99,9 % baktérií*, čím osvieži a odstráni zápach

Okrem odstraňovania záhybov séria 7000 tiež osviežuje oblečenie (a mäkký nábytok, záclony, hračky) a odstraňuje zápach tým, že medzi pracími cyklami ničí až 99,9 % baktérií*.

Nastaviteľná hlavica na jednoduché a pohodlné naparovanie

Inovatívna nastaviteľná hlava znamená, že môžete vyhladiť záhyby v akomkoľvek uhle, čo vám dáva možnosť naparovať vertikálne alebo horizontálne – podľa toho, čo si vyberiete!

Špicatým hrotom efektívne dosiahnete ktorúkoľvek oblasť na oblečení

Naparovacia platnička má špicatý hrot, takže môžete ľahko vyhladzovať záhyby s mimoriadnou presnosťou na ťažko dostupných miestach, ako sú gombíky, goliere a záhyby.

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

118

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

19/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ruční naparovac

Zatím jsem velmi spokojena a nadšena. Doufam, ze spokojenost bude pokračovat ;-) Používám jak ve svisle, tak vodorovné poloze, Obsluha jednoduchá , rychlá, 👌👍🏻

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

27/07/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funguje

Tento malý parní generátor funguje podle mých představ. Osvěží, vyhladí, to vše za chvilku.

Výhody

Funguje

Nevýhody

Větší než jsem si myslel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

23/07/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek splnil očekávání

Výrobek splnil mé očekávání. Rychle upraví pomačkané oblečení. Snadná manipulace. Už netřeba vytahovat žehličku a složitě žehlit

Výhody

Rychlost

Nevýhody

Snad jen trochu větší váha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 pri 10 sekundovom naparovaní.

  2. Porovnanie so zariadením Philips GC362 na základe internej testovacej správy spoločnosti Philips