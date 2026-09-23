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STH8040/80
Najrýchlejší ručný parovač*
Na rozdiel od bežných ručných parovačov AirStretch udržiava oblečenie stabilné počas parenia. Poháňaný vysokorýchlostným motorom a ventilátorom vytvára jemné odsávanie, ktoré drží látku na mieste, hladko sa posúva jednou rukou a odstraňuje záhyby lepšie** a rýchlejšie***
Jednotka v žehlení
Patentovaná technológia AirStretch natiahne látku naplocho, aby para prenikla hlbšie pre rýchlejšie*** výsledky
Výkonná kombinácia pary a odsávania umožňuje lepšie odstránenie záhybov na jeden prechod**
Technológia OptimalTEMP chráni každú látku vhodnú na žehlenie, od jemného hodvábu po pevnú džínsovinu.
Výstup pary až 24 g/min a výkon 1500 W odstránia aj tvrdošijné záhyby rýchlo a efektívne*****
Dve odnímateľné nádrže – 140 ml alebo 200 ml. Naparovanie 8 kusov oblečenia bez dopĺňania. Oddeľte, naplňte, zacvaknite späť.
Zažite rýchlejšie*** parovanie s technológiou AirStretch. Jej výkonné odsávanie 2600 Pa**** jemne pritiahne látku naplocho, čím pomáha pare preniknúť hlbšie pre rýchlejšie a rovnomernejšie výsledky, takže budete vyzerať pripravení v okamihu.
Výkonná kombinácia pary a odsávania umožňuje lepšie odstránenie záhybov na jeden prechod**, vďaka čomu vyzerajú šaty hladko a sviežo na akejkoľvek látke.
Technológia OptimalTEMP chráni každú látku vhodnú na žehlenie, od jemného hodvábu po pevnú džínsovinu. Žehlite s istotou bez zmeny nastavení alebo čakania na správnu teplotu.
Hodnotenie
Od spoločnosti Philips, Euromonitor International Limited, podľa definície kategórie žehličiek; maloobchodný predaj v kusoch, údaje za rok 2025.
STH80XX testovaný s odsávaním a parením v porovnaní s STH30XX len s parením na tričku.
STH80XX testovaný s odsávaním a parením v porovnaní s STH30XX len s parením na tričku.
Merané len s odsávaním, ohrievač a para vypnuté.
Menovitý výkon 1500 W je založený na pripojení spotrebiča k elektrickej sieti 240 V. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od napätia.
Testované s testovacími kmeňmi baktérií/kvasiniek: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testované s druhmi roztočov: Dermatophagoides farinae (dospelé samce a samice a nymfy)