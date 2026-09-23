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  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*
  • Najrýchlejší ručný parovač*

Nové

Philips 8000 SeriesRučný naparovač

STH8040/80

Najrýchlejší ručný parovač*

Na rozdiel od bežných ručných parovačov AirStretch udržiava oblečenie stabilné počas parenia. Poháňaný vysokorýchlostným motorom a ventilátorom vytvára jemné odsávanie, ktoré drží látku na mieste, hladko sa posúva jednou rukou a odstraňuje záhyby lepšie** a rýchlejšie***

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Jednotka v žehlení

Odsávanie, natiahnutie a para pre lepšie** odstraňovanie záhybov

Najrýchlejší ručný parovač*

  • Patentovaná technológia AirStretch natiahne látku naplocho, aby para prenikla hlbšie pre rýchlejšie*** výsledky

  • Výkonná kombinácia pary a odsávania umožňuje lepšie odstránenie záhybov na jeden prechod**

  • Technológia OptimalTEMP chráni každú látku vhodnú na žehlenie, od jemného hodvábu po pevnú džínsovinu.

  • Výstup pary až 24 g/min a výkon 1500 W odstránia aj tvrdošijné záhyby rýchlo a efektívne*****

  • Dve odnímateľné nádrže – 140 ml alebo 200 ml. Naparovanie 8 kusov oblečenia bez dopĺňania. Oddeľte, naplňte, zacvaknite späť.

Rýchlejšie výsledky s technológiou AirStretch

Rýchlejšie výsledky s technológiou AirStretch

Zažite rýchlejšie*** parovanie s technológiou AirStretch. Jej výkonné odsávanie 2600 Pa**** jemne pritiahne látku naplocho, čím pomáha pare preniknúť hlbšie pre rýchlejšie a rovnomernejšie výsledky, takže budete vyzerať pripravení v okamihu.

Odstráni záhyby na jeden prechod

Odstráni záhyby na jeden prechod

Výkonná kombinácia pary a odsávania umožňuje lepšie odstránenie záhybov na jeden prechod**, vďaka čomu vyzerajú šaty hladko a sviežo na akejkoľvek látke.

Zaručená ochrana pred popálením

Zaručená ochrana pred popálením

Technológia OptimalTEMP chráni každú látku vhodnú na žehlenie, od jemného hodvábu po pevnú džínsovinu. Žehlite s istotou bez zmeny nastavení alebo čakania na správnu teplotu.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Od spoločnosti Philips, Euromonitor International Limited, podľa definície kategórie žehličiek; maloobchodný predaj v kusoch, údaje za rok 2025.

  2. STH80XX testovaný s odsávaním a parením v porovnaní s STH30XX len s parením na tričku.

  3. STH80XX testovaný s odsávaním a parením v porovnaní s STH30XX len s parením na tričku.

  4. Merané len s odsávaním, ohrievač a para vypnuté.

  5. Menovitý výkon 1500 W je založený na pripojení spotrebiča k elektrickej sieti 240 V. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od napätia.

  6. Testované s testovacími kmeňmi baktérií/kvasiniek: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testované s druhmi roztočov: Dermatophagoides farinae (dospelé samce a samice a nymfy)