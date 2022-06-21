Tento produkt už nie je dostupný
TAA4216BK/00
Umývateľné vankúšiky náušníkov
Ľahké a robustné
Ochrana IP55 proti prachu/vode
Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši s dobou prehrávania 35 hodín na jedno nabitie vás budú sprevádzať na tréningu aj mimo neho. Úplné nabitie trvá menej ako 2 hodiny. Potrebujete extra energiu? 15 minút nabíjania vám poskytne 2 hodiny hrania navyše.
Mäkké priedušné vankúšiky na náušníkoch sú odnímateľné pre ľahké čistenie a naplnené chladiacim gélom. Nezáleží na tom, čo pri nosení týchto slúchadiel robíte, vždy budete môcť znovu získať pocit sviežosti!
Ochrana IP55 znamená, že vaše slúchadlá sú rovnako výkonné na prašných chodníkoch, ako aj v ťažkých dažďoch. Nezáleží na tom, ako sa spotíte a kamkoľvek sa vydáte, nič vás nezastaví!
4.6
z 5
17
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Super výdrž
Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Idealne sportove sluchadla
Velmi lahke sluchadla cez hlavu s chladivym gelom v nausnikoch, ktore si mozem po narocnych aktivitach preprat a udrzat tak vzdy ciste.
Výhody
lahke sluchadla aj pre deti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá
xNogin
28/04/2023
Česká republika
velké překvapení!
Krátká recenze s porovnáním s jinými sluchátky, snad pomůže každému v rozhodování.
Výhody
Výborně hrající sluchátka, pouze s pár mouchami, ale to mi nebrání v hodnocení 5* Klady: + hlasitost, projev bez zkreslení, chrčení a podobně, žádný náznak že by repráky něco nestíhali + skvěle sedí i na mých velkých uších, příjemné náušníky které nejsou z koženky, která se později loupe +vhodné do každého počasí + dobře mi sedí a netlačí na obroučky dioptr. brýlí, gelové náušníky se jim dobře přizpůsobí + zvukově jsem dosud používal drátové špuntové JBL nebo Sony PlayStation sluchátka, kvalitou obsahem spektra a sytostí tyhle sluchátka převyšují oba zmíněné a ohromen, že může být tak velký skok + vůbec nic nevrže, neskřípe, dobrý pružný plast, což v případě Sony PS říct nešlo, plasty praskali, tady tyto plasty jsou pružné velmi dobře hmatatelné tlačítka, s dobrým jistým stiskem, prostřední je skvělé utopeno níže, takže pohmatem je jistota, že víte na kterém tlačítku je váš prst
Nevýhody
- je škoda, že není možné poslouchat během nabíjení přes Bluetooth, pouze po kabelu - po kabelu je menší hlasitost a slabší hudební projev, ale přednost sluchátek je právě především bezdrátové komunikace - náušníky okolní ruch nijak nesnižují, není to úplně nevýhoda, alespoň člověk může vnímat co se na rušné ulici děje, ale někomu to vadit může. Maximální hlasitost ale opravdu přebije všechno ;) - krycí krytka mohla byt na druhou stranu, aby nešla směrem k tlačítkům - ne každý kabel 3,5mm jack se do utopeného konektoru vejde - dioda mohla být vícebarevná a signalizovat úroveň nabití - chybí mi přepravní pouzdro v balení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka