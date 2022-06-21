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  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
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  • Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové športové slúchadlá

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt
Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.
Tieto odolné a ľahké bezdrôtové slúchadlá na uši sú vyrobené pre aktívny životný štýl. Odnímateľné a umývateľné kryty náušníkov vám zaistia pohodlie na bežiacom páse aj na pláži. Vďaka 35 hodinám prehrávania hudba jednoducho neprestáva.
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Zostaňte aktívni. Cíťte sa sviežo. Užívajte si.

  • Umývateľné vankúšiky náušníkov

  • Ľahké a robustné

  • Ochrana IP55 proti prachu/vode

Pokračujte ďalej. 35 hodín prehrávania

Pokračujte ďalej. 35 hodín prehrávania

Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši s dobou prehrávania 35 hodín na jedno nabitie vás budú sprevádzať na tréningu aj mimo neho. Úplné nabitie trvá menej ako 2 hodiny. Potrebujete extra energiu? 15 minút nabíjania vám poskytne 2 hodiny hrania navyše.

Na šport alebo na cesty. Umývateľné vankúšiky náušníkov

Na šport alebo na cesty. Umývateľné vankúšiky náušníkov

Mäkké priedušné vankúšiky na náušníkoch sú odnímateľné pre ľahké čistenie a naplnené chladiacim gélom. Nezáleží na tom, čo pri nosení týchto slúchadiel robíte, vždy budete môcť znovu získať pocit sviežosti!

Ochrana IP55 proti prachu/vode

Ochrana IP55 proti prachu/vode

Ochrana IP55 znamená, že vaše slúchadlá sú rovnako výkonné na prašných chodníkoch, ako aj v ťažkých dažďoch. Nezáleží na tom, ako sa spotíte a kamkoľvek sa vydáte, nič vás nezastaví!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

17

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

2

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Super výdrž

Športové slúchadlá so super výdržou a odnímateľnými náušníkmi, ktoré sa dajú vyčistiť po náročných športových výkonoch

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Idealne sportove sluchadla

Velmi lahke sluchadla cez hlavu s chladivym gelom v nausnikoch, ktore si mozem po narocnych aktivitach preprat a udrzat tak vzdy ciste.

Výhody

lahke sluchadla aj pre deti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrôtové športové slúchadlá

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

velké překvapení!

Krátká recenze s porovnáním s jinými sluchátky, snad pomůže každému v rozhodování.

Výhody

Výborně hrající sluchátka, pouze s pár mouchami, ale to mi nebrání v hodnocení 5* Klady: + hlasitost, projev bez zkreslení, chrčení a podobně, žádný náznak že by repráky něco nestíhali + skvěle sedí i na mých velkých uších, příjemné náušníky které nejsou z koženky, která se později loupe +vhodné do každého počasí + dobře mi sedí a netlačí na obroučky dioptr. brýlí, gelové náušníky se jim dobře přizpůsobí + zvukově jsem dosud používal drátové špuntové JBL nebo Sony PlayStation sluchátka, kvalitou obsahem spektra a sytostí tyhle sluchátka převyšují oba zmíněné a ohromen, že může být tak velký skok + vůbec nic nevrže, neskřípe, dobrý pružný plast, což v případě Sony PS říct nešlo, plasty praskali, tady tyto plasty jsou pružné velmi dobře hmatatelné tlačítka, s dobrým jistým stiskem, prostřední je skvělé utopeno níže, takže pohmatem je jistota, že víte na kterém tlačítku je váš prst

Nevýhody

- je škoda, že není možné poslouchat během nabíjení přes Bluetooth, pouze po kabelu - po kabelu je menší hlasitost a slabší hudební projev, ale přednost sluchátek je právě především bezdrátové komunikace - náušníky okolní ruch nijak nesnižují, není to úplně nevýhoda, alespoň člověk může vnímat co se na rušné ulici děje, ale někomu to vadit může. Maximální hlasitost ale opravdu přebije všechno ;) - krycí krytka mohla byt na druhou stranu, aby nešla směrem k tlačítkům - ne každý kabel 3,5mm jack se do utopeného konektoru vejde - dioda mohla být vícebarevná a signalizovat úroveň nabití - chybí mi přepravní pouzdro v balení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA4216BK Bezdrátová sportovní sluchátka

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