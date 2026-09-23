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Káblové slúchadlá do uší

TAE2146BK/00

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Dynamické basy

Výkonné 10 mm budiče pre dynamické basy a čistý zvuk. Do kábla integrovaný mikrofón a tlačidlo prijatia hovoru na pohodlné telefonovanie.

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Prehrávajte hudbu a volajte

Dynamické basy

  • Konektor USB-C

  • 10 mm budiče

  • Zatvorené vzadu, do uší

Technické špecifikácie

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