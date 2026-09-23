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Slúchadlá
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Káblové slúchadlá do uší
TAE2146BK/00
Dostupné v
Dynamické basy
Výkonné 10 mm budiče pre dynamické basy a čistý zvuk. Do kábla integrovaný mikrofón a tlačidlo prijatia hovoru na pohodlné telefonovanie.
Konektor USB-C
10 mm budiče
Zatvorené vzadu, do uší
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