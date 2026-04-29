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Slúchadlá na uši

Tento produkt už nie je dostupný

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Slúchadlá na uši

TAH2005BK/00

Slúchadlá na uši

Tento produkt už nie je dostupný

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Aplikácia Philips Headphones

Aplikácia Philips Headphones vám umožní naplno využiť potenciál vašich slúchadiel. K dispozícii máte všetky funkcie, ktoré vám poskytnú ten najlepší zvukový zážitok z vášho mobilného zariadenia.

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Aplikácia Philips Headphones

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 658.3 kB
  • 12 August 2024

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 462.9 kB
  • 30 December 2025

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