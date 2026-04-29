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Bezdrôtové slúchadlá na uši

Tento produkt už nie je dostupný

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Bezdrôtové slúchadlá na uši

TAH4205BK/00

Bezdrôtové slúchadlá na uši

Tento produkt už nie je dostupný

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna

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Aplikácia Philips Headphones vám umožní naplno využiť potenciál vašich slúchadiel. K dispozícii máte všetky funkcie, ktoré vám poskytnú ten najlepší zvukový zážitok z vášho mobilného zariadenia.

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Aplikácia Philips Headphones

Návody a dokumentácia

Stručná používateľská príručka - English (US)

  • PDF súbor, 3.2 MB
  • 8 December 2023

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 385.2 kB
  • 6 March 2025

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