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Všetky rady

  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
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  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
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  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!
  • Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!

4000 seriesBezdrôtové slúchadlá na uši

TAH4209BL/00

4.9

| (9) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Modré
Modré
Ružová
Ružová
Zamatovo biela
Zamatovo biela
Čierna
Čierna

Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!

Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši s prehrávaním až 55 hodín vás budú robiť radosť počas dní medzi nabíjaním. Získate skvelý zvuk, ešte hlbšie dynamické basy aj pri nízkej hlasitosti a pre video môžete aktivovať nastavenie s nízkym oneskorením.

Zobraziť všetky výhody

Ľahké, pohodlné, skladacie – a hrajú celé dni!

  • Ľahké slúchadlá na uši

  • Prirodzený zvuk. Dynamické basy

  • Až 55 hodín prehrávania

  • Zreteľné hovory

Tak ľahké a pohodlné, že ich môžete nosiť celé hodiny

Tak ľahké a pohodlné, že ich môžete nosiť celé hodiny

Tieto slúchadlá na uši sú pripravené na každodenné pohodlie. Polstrovaný hlavový oblúk je taký ľahký, že ho sotva ucítite, a mäkké náušníky sa dajú nakloniť, aby boli tak akurát. Každý náušník je polstrovaný pamäťovou penou: čím viac ich budete nosiť, tým viac si ich obľúbite.

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Vďaka 32 mm budičom získate skvelý zvuk a slušnú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.

Až 55 hodín prehrávania. Jednoduché nabíjanie cez USB-C

Až 55 hodín prehrávania. Jednoduché nabíjanie cez USB-C

Tieto bezdrôtové slúchadlá s výdržou až 55 hodín prehrávania vám umožnia prehrávať množstvo zoznamov skladieb. Plne sa dobijú už za 2 hodiny cez USB-C a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne dostatok energie na ďalšie 2 hodiny prehrávania hudby.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

9

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/06/2025

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, jakie miałam

Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.

Výhody

świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-05-17

23/05/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest zajebisty

Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2025-04-23

05/11/2024

Polska

Polska

Philips TAH4209BL/00

Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Date of Use 2024-10-05

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky