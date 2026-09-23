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  • Ponorte sa slobodne do zvuku
  • Ponorte sa slobodne do zvuku
  • Ponorte sa slobodne do zvuku
  • Ponorte sa slobodne do zvuku
  • Ponorte sa slobodne do zvuku
  • Ponorte sa slobodne do zvuku
  • Ponorte sa slobodne do zvuku
  • Ponorte sa slobodne do zvuku

Bezdrôtové slúchadlá na uši

TAH7508BK/97

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Ponorte sa slobodne do zvuku

Či už pracujete alebo sa hráte, spríjemnite si svoje dni s týmito bezdrôtovými slúchadlami s potláčaním hluku! Ponorte sa do zvuku vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku a pohodlnému noseniu cez uši. Počúvajte pri hraní hier a sledovaní filmov bohatý a detailný zvuk s nastavením nízkeho oneskorenia.

Zobraziť všetky výhody

Ponorte sa slobodne do zvuku

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Ľahké slúchadlá na uši

  • Prirodzený zvuk. Dynamické basy

  • Až 60 hodín prehrávania

Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Ľahké, pohodlné, skladacie – a štýlové!

Okrúhle nadstavce na uši a elegantný rám dodávajú týmto slúchadlám na uši osobitý štýl. Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny vám zabezpečia pohodlie počas dlhého počúvania a náušníky sa dajú zložiť naplocho a stočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Vychutnáte si bohatý zvuk zo 40 mm budičov a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka zakrytiu celých uší. Ak si chcete naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek bez toho, aby ste museli zvýšiť hlasitosť, jednoducho aktivujte funkciu Dynamic Bass pomocou multifunkčného tlačidla alebo aplikácie Philips Headphones.

Technické špecifikácie

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