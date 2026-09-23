TAH7508BK/97
Ponorte sa slobodne do zvuku
Či už pracujete alebo sa hráte, spríjemnite si svoje dni s týmito bezdrôtovými slúchadlami s potláčaním hluku! Ponorte sa do zvuku vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku a pohodlnému noseniu cez uši. Počúvajte pri hraní hier a sledovaní filmov bohatý a detailný zvuk s nastavením nízkeho oneskorenia.
Profesionálne potláčanie hluku
Ľahké slúchadlá na uši
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Až 60 hodín prehrávania
Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.
Okrúhle nadstavce na uši a elegantný rám dodávajú týmto slúchadlám na uši osobitý štýl. Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny vám zabezpečia pohodlie počas dlhého počúvania a náušníky sa dajú zložiť naplocho a stočiť dovnútra, aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.
Vychutnáte si bohatý zvuk zo 40 mm budičov a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka zakrytiu celých uší. Ak si chcete naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek bez toho, aby ste museli zvýšiť hlasitosť, jednoducho aktivujte funkciu Dynamic Bass pomocou multifunkčného tlačidla alebo aplikácie Philips Headphones.
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