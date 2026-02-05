TAH8000EWT/00
Detailný prirodzený zvuk
Vymeniteľná batéria
Profesionálne potláčanie hluku
Až 70 hodín prehrávania
Hodvábom potiahnuté 40 mm budiče poskytujú detailný zvuk a technológia dynamické basy ponúka plné, bohaté basy aj pri nízkej hlasitosti. Podporuje kodeky LDAC a LC3, takže zo streamovania s vysokým rozlíšením získate maximum, a tiež môžete počúvať cez USB-C kábel. V našej aplikácii viete navyše zapnúť priestorový zvuk pre ešte podmanivejší sluchový zážitok.
Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.
Ak máte hovor, osobitné mikrofóny a algoritmus na redukciu hluku spoločne vyzdvihnú zvuk vášho hlasu a potlačia hluk v pozadí. Aj v prípade, že sa nachádzate na rušnej ulici počas veterného dňa, váš hlas bude zreteľný a osoba na druhom konci linky nebude rušená zvukmi z vášho okolia.
4.0
z 5
4
Recenzie
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Výhody
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Nevýhody
brak
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Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne