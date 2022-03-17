Tento produkt už nie je dostupný
TAH8505BK/00
40 mm ovládače/zatvorená zadná strana
Tieto slúchadlá vás nikdy nesklamú na žiadnom výlete či ceste. Jedno nabitie trvá iba 2 hodiny. Získate 30 hodín prehrávania (alebo telefonovania) pri vypnutej funkcii aktívneho potláčania vonkajšieho hluku a 25 hodín, ak necháte túto funkciu zapnutú. Vďaka dvom úrovniam rýchleho nabíjania – bleskovému nabitiu a rýchlemu nabitiu – získate 2 alebo 6 hodín prehrávania navyše.
Izolujte sa od okolitého ruchu pomocou funkcie aktívneho potláčania hluku. Jednoduchým stlačením tlačidla potlačíte hluk vlaku alebo rušnej kancelárie. Ak sa pohybujete vonku, môžete v režime zachovania pozornosti počúvať svoju hudbu a naďalej pritom vnímať zvuky ulice.
Či počúvate zoznam skladieb alebo podcast, dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče vám zabezpečia hlboké basy a čisté stredné tóny. Mäkké náušníky zakryjú celé ucho, čím vytvoria pasívnu izoláciu pred hlukom zvonka. Hlavový oblúk je ľahký, ľahko nastaviteľný a hladký: tieto slúchadlá sa vám určite nezachytia do vlasov.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Výhody
Dzwięk super bas mega
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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