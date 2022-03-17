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  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá na uši s vysokým rozlíš. zvuku

TAH8505BK/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Aj ticho sa dá ovládať
Počúvajte hudbu, nie dážď. Na týchto bezdrôtových slúchadlách na uši dokážete ovládať funkciu aktívneho potlačenia hluku tak, aby zodpovedala akejkoľvek situácii. Vďaka 30 hodinám prehrávania a flexibilnému rýchlemu nabíjaniu ste vybavení na celú cestu
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bezdrôtové slúchadlá s aktívnym potlačením hluku

Aj ticho sa dá ovládať

  • 40 mm ovládače/zatvorená zadná strana

30 hodín prehrávania alebo telefonovania (25 hodín pri zapnutej funkcii aktívneho potláčania vonkajšieho zvuku)

Tieto slúchadlá vás nikdy nesklamú na žiadnom výlete či ceste. Jedno nabitie trvá iba 2 hodiny. Získate 30 hodín prehrávania (alebo telefonovania) pri vypnutej funkcii aktívneho potláčania vonkajšieho hluku a 25 hodín, ak necháte túto funkciu zapnutú. Vďaka dvom úrovniam rýchleho nabíjania – bleskovému nabitiu a rýchlemu nabitiu – získate 2 alebo 6 hodín prehrávania navyše.

Aktívne potláčanie vonkajšieho hluku (ANC). Aby hudba pohltila vás, nie okolitý hluk hudbu.

Izolujte sa od okolitého ruchu pomocou funkcie aktívneho potláčania hluku. Jednoduchým stlačením tlačidla potlačíte hluk vlaku alebo rušnej kancelárie. Ak sa pohybujete vonku, môžete v režime zachovania pozornosti počúvať svoju hudbu a naďalej pritom vnímať zvuky ulice.

Hladký, nastaviteľný hlavový oblúk. Mäkké náušníky.

Či počúvate zoznam skladieb alebo podcast, dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče vám zabezpečia hlboké basy a čisté stredné tóny. Mäkké náušníky zakryjú celé ucho, čím vytvoria pasívnu izoláciu pred hlukom zvonka. Hlavový oblúk je ľahký, ľahko nastaviteľný a hladký: tieto slúchadlá sa vám určite nezachytia do vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Výhody

Dzwięk super bas mega

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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