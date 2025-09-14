TAK2000BL/00
Káblové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
Prispôsobiteľné. Zdieľanie zvuku
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 85 dB. Hudba, rozprávky, filmy, vzdelávacie videá: nech sa im páči čokoľvek, môžete byť pokojní, že nebudú počúvať príliš nahlas.
Vďaka menším náušníkom s mäkkými vankúšikmi sú tieto ľahké slúchadlá pre deti pohodlné. Polstrovaný hlavový oblúk sa tiež ľahko prispôsobí, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom majú slúchadlá nasadiť.
Vďaka pestrofarebnému dizajnu slúchadlá vyniknú tým správnym spôsobom – a deti si môžu slúchadlá prispôsobiť pomocou vlastných umeleckých diel! Jednoducho zdvihnite priehľadné okienko na náušníku, pridajte svoje kresby alebo maľby a okienko opäť zatvorte.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Výhody
wyglad, dzwiek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Výhody
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Hlasitosť obmedzená na 85 dB v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.