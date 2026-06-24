TAK4200MP/00
Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
Tieto slúchadlá sú navrhnuté tak, aby ich deti milovali. Na náušníkoch majú farebné svetlá LED a ponúkajú zábavnú funkciu bezdrôtového zdieľania zvuku. Majú obmedzenú hlasitosť, čím sa zaisťuje ochrana mladých uší, a špeciálny cestovný režim, ktorý umožňuje deťom bezpečné počúvanie aj v hlučnejších prostrediach.
Bezdrôtové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
LED svetlá. Zdieľanie zvuku
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 75 dB na počúvanie doma alebo počas štúdia. Na počúvanie v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti 85 dB v cestovnom režime.*
Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá v spodnej časti náušníkov uľahčujú deťom používanie slúchadiel, zatiaľ čo menšie náušníky s mäkkými vankúšikmi umožňujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom si majú slúchadlá nasadiť.
Farebné LED diódy v náušníkoch v kombinácii s pestrofarebným dizajnom týchto slúchadiel ich nechávajú vyniknúť tým správnym spôsobom. LED diódy možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: skvelé pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.
Ocenenia
1.0
z 5
1
Recenzia
Honza Nespokojeny
24/06/2026
Česká republika
Nefunkcni,vracim
Sluchatka se nedaji naparovat, zjevne vadny kus. K cemu je red dot a dalsi…
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši
Date of Use 2026-06-24
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši
Date of Use 2026-06-24
Hlasitosť obmedzená na 75 dB v normálnom režime a 85 dB v cestovnom režime, v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.