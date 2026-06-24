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  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
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  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
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  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
  • Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

4000 seriesDetské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4200MP/00

1

| (1) Recenzia

2 Ocenenia

Dostupné v

Modrozelená Chrystal
Modrozelená Chrystal
Modré
Modré
Purpurovo-fialová
Purpurovo-fialová
Ružová
Ružová

Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

Tieto slúchadlá sú navrhnuté tak, aby ich deti milovali. Na náušníkoch majú farebné svetlá LED a ponúkajú zábavnú funkciu bezdrôtového zdieľania zvuku. Majú obmedzenú hlasitosť, čím sa zaisťuje ochrana mladých uší, a špeciálny cestovný režim, ktorý umožňuje deťom bezpečné počúvanie aj v hlučnejších prostrediach.

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Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

  • Bezdrôtové slúchadlá na uši

  • Hlasitosť obmedzená na 85 dB

  • LED svetlá. Zdieľanie zvuku

  • Odolné a skladacie

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti pre domácnosť a cestovanie*

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti pre domácnosť a cestovanie*

Tieto slúchadlá sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši, a ich hlasitosť je obmedzená na 75 dB na počúvanie doma alebo počas štúdia. Na počúvanie v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti 85 dB v cestovnom režime.*

Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie

Pohodlie s ohľadom na deti a jednoduché používanie

Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá v spodnej časti náušníkov uľahčujú deťom používanie slúchadiel, zatiaľ čo menšie náušníky s mäkkými vankúšikmi umožňujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový oblúk sa ľahko nastavuje, aby dokonale sedel, a na zadnej strane sú bodky, ktoré pomáhajú deťom zistiť, ktorým smerom si majú slúchadlá nasadiť.

Farebný dizajn s LED diódami

Farebný dizajn s LED diódami

Farebné LED diódy v náušníkoch v kombinácii s pestrofarebným dizajnom týchto slúchadiel ich nechávajú vyniknúť tým správnym spôsobom. LED diódy možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: skvelé pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

24/06/2026

Česká republika

Česká republika

Nefunkcni,vracim

Sluchatka se nedaji naparovat, zjevne vadny kus. K cemu je red dot a dalsi…

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši

Date of Use 2026-06-24

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši

Date of Use 2026-06-24

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlasitosť obmedzená na 75 dB v normálnom režime a 85 dB v cestovnom režime, v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.