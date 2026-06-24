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Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

TAK4200MP/00

1

| (1) Recenzia

2 Ocenenia

Dostupné v

Purpurovo-fialová
Purpurovo-fialová
Modré
Modré
Ružová
Ružová

Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

Tieto slúchadlá s farebnými LED diódami na náušníkoch a zábavnou funkciou bezdrôtového zdieľania zvuku si deti zamilujú. Hlasitosť je obmedzená s ohľadom na mladý sluch a špeciálny cestovný režim umožňuje deťom bezpečne počúvať aj v hlučnejšom prostredí.

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Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie

  • Bezdrôtové slúchadlá na uši

  • Hlasitosť obmedzená na 85 dB

  • LED osvetlenie. Zdieľanie zvuku

  • Odolné a skladacie

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti na doma aj na cesty*

Vždy bezpečné, vždy zábavné. Limity hlasitosti na doma aj na cesty*

Tieto slúchadlá boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši. Pri počúvaní doma alebo počas učenia je ich hlasitosť obmedzená na 75 dB. Pri počúvaní v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti v cestovnom režime na 85 dB.*

Pohodlie pre deti a jednoduché používanie

Pohodlie pre deti a jednoduché používanie

Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá na spodnej strane mušlí uľahčujú deťom používanie týchto slúchadiel, zatiaľ čo menšie mušle s mäkkými náušníkmi zaisťujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový most možno jednoducho nastaviť tak, aby dokonale sedel, a na zadnej strane má bodky, ktoré deťom pomáhajú rozpoznať, ako si majú slúchadlá správne nasadiť.

Farebný dizajn s LED svetlami

Farebný dizajn s LED svetlami

Farebné LED svetlá v mušliach spolu s viacfarebným dizajnom dodávajú týmto slúchadlám ten správny šmrnc. LED svetlá možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: ideálne pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

24/06/2026

Česká republika

Česká republika

Nefunkcni,vracim

Sluchatka se nedaji naparovat, zjevne vadny kus. K cemu je red dot a dalsi…

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši

Dátum použitia 2026-06-24

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši

Dátum použitia 2026-06-24

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hlasitosť je obmedzená na 75 dB v normálnom režime a na 85 dB v cestovnom režime v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.