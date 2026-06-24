TAK4200MP/00
Dostupné v
Bezpečné, zábavné a vhodné na cestovanie
Tieto slúchadlá s farebnými LED diódami na náušníkoch a zábavnou funkciou bezdrôtového zdieľania zvuku si deti zamilujú. Hlasitosť je obmedzená s ohľadom na mladý sluch a špeciálny cestovný režim umožňuje deťom bezpečne počúvať aj v hlučnejšom prostredí.
Bezdrôtové slúchadlá na uši
Hlasitosť obmedzená na 85 dB
LED osvetlenie. Zdieľanie zvuku
Odolné a skladacie
Tieto slúchadlá boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli mimoriadne bezpečné pre detské uši. Pri počúvaní doma alebo počas učenia je ich hlasitosť obmedzená na 75 dB. Pri počúvaní v hlučnejšom prostredí mimo domova môžu rodičia pomocou aplikácie Philips Headphones nastaviť limit hlasitosti v cestovnom režime na 85 dB.*
Veľké okrúhle ovládacie tlačidlá na spodnej strane mušlí uľahčujú deťom používanie týchto slúchadiel, zatiaľ čo menšie mušle s mäkkými náušníkmi zaisťujú pohodlné nosenie. Polstrovaný hlavový most možno jednoducho nastaviť tak, aby dokonale sedel, a na zadnej strane má bodky, ktoré deťom pomáhajú rozpoznať, ako si majú slúchadlá správne nasadiť.
Farebné LED svetlá v mušliach spolu s viacfarebným dizajnom dodávajú týmto slúchadlám ten správny šmrnc. LED svetlá možno nastaviť tak, aby svietili rôznymi farbami: ideálne pre deti, ktoré chcú vyjadriť svoj vlastný štýl.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Ocenenia
1.0
z 5
1
Recenzia
Honza Nespokojeny
24/06/2026
Česká republika
Nefunkcni,vracim
Sluchatka se nedaji naparovat, zjevne vadny kus. K cemu je red dot a dalsi…
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši
Dátum použitia 2026-06-24
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series TAK4200MP Dětská bezdrátová sluchátka na uši
Dátum použitia 2026-06-24
Hlasitosť je obmedzená na 75 dB v normálnom režime a na 85 dB v cestovnom režime v súlade s normami EN 50332 pre bezpečné počúvanie.