Tento produkt už nie je dostupný
TAKH101BL/00
Poďme na to!
Umožnite im sledovať, počúvať alebo prehrávať vďaka slúchadlám na uši, ktoré im nepoškodia sluch. Tieto farebné slúchadlá sú pohodlné a majú obmedzenú hlasitosť na 85 dB. Deti si môžu bezpečne vychutnávať sledovanie obľúbených programov alebo počúvanie obľúbenej hudby.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.
Špeciálne navrhnuté, aby chránili mladé uši, tieto slúchadlá sa môžu pochváliť 32 mm akustickými budičmi, ktoré boli obmedzené na 85 dB. Môžete oddychovať s vedomím, že vaše deti si užívajú svoje melódie, videá a hry bezpečne.
Tieto káblové náhlavné detské slúchadlá sa dajú zložiť dovnútra, čím vytvoríte kompaktný zväzok. Perfektné, keď ich chcete vložiť do vrecka na kabáte alebo do tašky.
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