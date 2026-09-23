Tento produkt už nie je dostupný
TAKH301BL/00
Robte to po svojom
Kopec zábavy prinesú slúchadlá na uši, ktoré si deti môžu samy prispôsobiť. Tieto slúchadlá majú obmedzenú hlasitosť na 85 dB a sú dostatočne odolné, aby sa dali nosiť v školskej taške. Deti si môžu náušníky ozdobiť nálepkami alebo vlastnými výtvormi!
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.
Špeciálne navrhnuté, aby chránili mladé uši, tieto slúchadlá sa môžu pochváliť 32 mm akustickými budičmi, ktoré boli obmedzené na 85 dB. Môžete oddychovať s vedomím, že vaše deti si užívajú svoje melódie, videá a hry bezpečne.
Deti si môžu tieto slúchadlá prispôsobiť pomocou nálepiek alebo dokonca použitím ich najnovších umeleckých výtvorov. Priehľadná krytka na vonkajšej strane náušníkov sa otvára, takže do nej môžete vložiť kresbu. K slúchadlám sú dodávané tri sady nálepiek a grafických kárt.
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