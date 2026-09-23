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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

TAKH301BL/00

Robte to po svojom

Kopec zábavy prinesú slúchadlá na uši, ktoré si deti môžu samy prispôsobiť. Tieto slúchadlá majú obmedzenú hlasitosť na 85 dB a sú dostatočne odolné, aby sa dali nosiť v školskej taške. Deti si môžu náušníky ozdobiť nálepkami alebo vlastnými výtvormi!

Zobraziť všetky výhody

Robte to po svojom

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.

32 mm akustické budiče. Čistý zvuk

Špeciálne navrhnuté, aby chránili mladé uši, tieto slúchadlá sa môžu pochváliť 32 mm akustickými budičmi, ktoré boli obmedzené na 85 dB. Môžete oddychovať s vedomím, že vaše deti si užívajú svoje melódie, videá a hry bezpečne.

Prispôsobiteľné náušníky. Použite nálepky alebo vlastné umelecké diela

Deti si môžu tieto slúchadlá prispôsobiť pomocou nálepiek alebo dokonca použitím ich najnovších umeleckých výtvorov. Priehľadná krytka na vonkajšej strane náušníkov sa otvára, takže do nej môžete vložiť kresbu. K slúchadlám sú dodávané tri sady nálepiek a grafických kárt.

Technické špecifikácie

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