VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá

TAKH402BL/00

Dostupné v

Modré
Modré
Ružová
Ružová

Zažiarte ako hviezda

Pripravte sa zahviezdiť s týmito štýlovými svietiacimi slúchadlami na uši. Tieto odolné bezdrôtové slúchadlá majú obmedzenú hlasitosť na 85 dB. LED panel v náušníkoch umožní deťom vybaliť svoj štýl vo farebných svetlách.

Zobraziť všetky výhody

Zažiarte ako hviezda

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

20 hodín prehrávania. Žiadne káble, žiadne motanice

Od výletov až po čas, ktorý deti trávia na obrazovke počas týždňa – deti budú milovať tieto bezdrôtové slúchadlá. Dostanú 20 hodín hracieho času na jediné nabitie: dosť zábavy na pár dní alebo aj viac.

32 mm akustické budiče. Čistý zvuk

Špeciálne navrhnuté, aby chránili mladé uši, tieto slúchadlá sa môžu pochváliť 32 mm akustickými budičmi, ktoré boli obmedzené na 85 dB. Môžete oddychovať s vedomím, že vaše deti si užívajú svoje melódie, videá a hry bezpečne.

Komfortné ušné vankúšiky a vankúšiky na hlavovom oblúku. Ideálne pre mladé uši

Mäkké vankúšiky na náušníkoch a tiež mäkká výstuž na hlavovom oblúku udržia deti v pohodlí, či už počúvajú hudbu alebo sledujú svojich obľúbených youtuberov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky