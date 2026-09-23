Tento produkt už nie je dostupný
TAKH402BL/00
Zažiarte ako hviezda
Pripravte sa zahviezdiť s týmito štýlovými svietiacimi slúchadlami na uši. Tieto odolné bezdrôtové slúchadlá majú obmedzenú hlasitosť na 85 dB. LED panel v náušníkoch umožní deťom vybaliť svoj štýl vo farebných svetlách.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Od výletov až po čas, ktorý deti trávia na obrazovke počas týždňa – deti budú milovať tieto bezdrôtové slúchadlá. Dostanú 20 hodín hracieho času na jediné nabitie: dosť zábavy na pár dní alebo aj viac.
Špeciálne navrhnuté, aby chránili mladé uši, tieto slúchadlá sa môžu pochváliť 32 mm akustickými budičmi, ktoré boli obmedzené na 85 dB. Môžete oddychovať s vedomím, že vaše deti si užívajú svoje melódie, videá a hry bezpečne.
Mäkké vankúšiky na náušníkoch a tiež mäkká výstuž na hlavovom oblúku udržia deti v pohodlí, či už počúvajú hudbu alebo sledujú svojich obľúbených youtuberov.
Hodnotenie