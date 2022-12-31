TAMS60B/00
The Roller
Ikona sa znovuzrodila. Roller prináša skutočný stereofónny zvuk a bezproblémové pripojenie vo svojom nezameniteľnom štýle 80. rokov. Je odvážny, je hlasný a prináša hlboké, presne definované basy, ktoré poriadne udrú a zostávajú pevné.
Pôsobivý zvuk. Retro vzhľad
120W MAX (60W RMS)
Až 24 hodín prehrávania
Odolnosť proti prachu/vode IP67
Model Roller síce vyzerá ako z čias kazetových kompilácií, ale bol prepracovaný tak, aby ponúkal maximálny výkon 120 W (60 W RMS) a basy hlbšie než kedykoľvek predtým. Ak ste vonku, môžete zapnúť režim zvuku v pohybe, aby boli basy silné a zvuk čistý aj pod šírym nebom.
Dva 3,5-palcové budiče, špecializované výškové reproduktory a aktívny prechod spolupracujú na presnom oddelení vysokých a nízkych frekvencií. Dvojité pasívne žiariče prehlbujú basy. Výsledok? Skutočný stereo zvuk s mohutnou hĺbkou a ostrými, čistými detailmi.
Bluetooth® 6.0 vám umožňuje streamovať bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete pripojiť model Roller k dvom zariadeniam naraz. Môžete tiež pripojiť externé zariadenie do jeho portu USB-C a počúvať hudbu týmto spôsobom.
Hodnotenie
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenie a logá Auracast™ sú ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Stupeň krytia IP67 znamená, že menič reproduktora je prachotesný a možno ho ponoriť do hĺbky až 1 m na maximálne 30 minút.