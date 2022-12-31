VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • The Tube
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundBezdrôtový reproduktor

TAMS80B/00

Dostupné v

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Výrazné tvary. Retro farby. Moderný výkon. The Tube vracia ikonu 80. rokov späť k životu s plnším, priestorovejším stereofónnym zvukom a bezproblémovým pripojením. Od domáceho jamovania až po pouličné párty – pridajte hlasitosť a nechajte hudbu šíriť sa.

Zobraziť všetky výhody

The Tube

  • Ohromujúci zvuk. Retro vzhľad

  • Max. 280 W (140 W RMS)

  • Až 24 hodín prehrávania

  • Odolnosť proti prachu a vode IP67

Ikona 80. rokov v novom šate

Ikona 80. rokov v novom šate

Za ikonickým dizajnom modelu Tube sa skrýva 2-pásmový stereo systém s maximálnym výkonom 280 W (140 W RMS) a širším, priestorovejším zvukovým obrazom. Ak sa párty presunie von, môžete zapnúť režim zvuku v pohybe, ktorý dodá basom väčšiu silu a zabezpečí čistý zvuk aj pod šírym nebom.

Akustika novej generácie. Aktívny 2-pásmový stereo systém

Akustika novej generácie. Aktívny 2-pásmový stereo systém

Dva 5-palcové budiče, špecializované výškové reproduktory a aktívny prechod spolupracujú na presnom oddelení vysokých a nízkych frekvencií. Dvojité pasívne žiariče prehlbujú basy. Výsledok? Skutočný stereo zvuk s mohutnou hĺbkou a ostrými, čistými detailmi.

Viacbodové pripojenie Bluetooth® a zvuk USB

Viacbodové pripojenie Bluetooth® a zvuk USB

Bluetooth® 6.0 vám umožňuje streamovať bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete pripojiť model Tube k dvom zariadeniam naraz. Môžete tiež pripojiť externé zariadenie do portu USB-C a počúvať hudbu týmto spôsobom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenie a logá Auracast™ sú ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

  2. Stupeň krytia IP67 znamená, že menič reproduktora je prachotesný a možno ho ponoriť do hĺbky až 1 m na maximálne 30 minút.