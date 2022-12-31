TAMS80B/00
The Tube
Výrazné tvary. Retro farby. Moderný výkon. The Tube vracia ikonu 80. rokov späť k životu s plnším, priestorovejším stereofónnym zvukom a bezproblémovým pripojením. Od domáceho jamovania až po pouličné párty – pridajte hlasitosť a nechajte hudbu šíriť sa.
Ohromujúci zvuk. Retro vzhľad
Max. 280 W (140 W RMS)
Až 24 hodín prehrávania
Odolnosť proti prachu a vode IP67
Za ikonickým dizajnom modelu Tube sa skrýva 2-pásmový stereo systém s maximálnym výkonom 280 W (140 W RMS) a širším, priestorovejším zvukovým obrazom. Ak sa párty presunie von, môžete zapnúť režim zvuku v pohybe, ktorý dodá basom väčšiu silu a zabezpečí čistý zvuk aj pod šírym nebom.
Dva 5-palcové budiče, špecializované výškové reproduktory a aktívny prechod spolupracujú na presnom oddelení vysokých a nízkych frekvencií. Dvojité pasívne žiariče prehlbujú basy. Výsledok? Skutočný stereo zvuk s mohutnou hĺbkou a ostrými, čistými detailmi.
Bluetooth® 6.0 vám umožňuje streamovať bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete pripojiť model Tube k dvom zariadeniam naraz. Môžete tiež pripojiť externé zariadenie do portu USB-C a počúvať hudbu týmto spôsobom.
Hodnotenie
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Slovné označenie a logá Auracast™ sú ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Stupeň krytia IP67 znamená, že menič reproduktora je prachotesný a možno ho ponoriť do hĺbky až 1 m na maximálne 30 minút.