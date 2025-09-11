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Všetky rady

  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
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  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
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  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.
  • Na uši. S otvoreným dizajnom.

2000 seriesPravé bezdrôtové slúchadlá s otvoreným dizajnom

TAQ2000BK/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Na uši. S otvoreným dizajnom.
Vychutnávajte si čistý zvuk a celodenné pohodlie s pravými bezdrôtovým slúchadlami, ktoré sa nosia na uchu. Každé slúchadlo sa ľahko, ale bezpečne pripne na ucho, zatiaľ čo otvorený dizajn vám umožní vnímať okolitý svet, ako aj to, čo práve počúvate.
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Na uši. S otvoreným dizajnom.

  • Pravé bezdrôtové slúchadlá s otvoreným dizajnom

  • Na uši

  • Až 28 hodín prehrávania

  • Viacbodové párovanie cez Bluetooth

Slúchadlá s otvoreným dizajnom na uši. Pohodlné po celý deň

Slúchadlá s otvoreným dizajnom na uši. Pohodlné po celý deň

Tieto slúchadlá s otvoreným dizajnom sa ľahko, ale bezpečne pripnú k vonkajšej časti ucha a flexibilný kĺb vám umožní prispôsobiť uchytenie na zaistenie maximálneho pohodlia. Presné meniče s vedením vzduchu nasmerujú zvuk do zvukovodu bez jeho utesnenia, takže budete počuť aj to, čo sa deje vo vašom bezprostrednom okolí.

Až 28 hodín prehrávania. Štíhle puzdro na nabíjanie

Až 28 hodín prehrávania. Štíhle puzdro na nabíjanie

Z plného nabitia získate 7 hodín prehrávania a ďalších 21 hodín z puzdra. Ak potrebujete rýchle doplnenie energie, vložte slúchadlá späť do puzdra na 15 minút a získate ďalšiu hodinu. Úplné nabitie slúchadiel trvá 2 hodiny a režim mono vám umožňuje používať jedno slúchadlo naraz, kým sa druhé nabíja.

Stabilné viacbodové pripojenie cez Bluetooth

Stabilné viacbodové pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie na bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Výhody

Váha, konstrukce okolo uší

Nevýhody

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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  • Tipy a triky