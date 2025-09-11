TAQ2000BK/00
Pravé bezdrôtové slúchadlá s otvoreným dizajnom
Na uši
Až 28 hodín prehrávania
Viacbodové párovanie cez Bluetooth
Tieto slúchadlá s otvoreným dizajnom sa ľahko, ale bezpečne pripnú k vonkajšej časti ucha a flexibilný kĺb vám umožní prispôsobiť uchytenie na zaistenie maximálneho pohodlia. Presné meniče s vedením vzduchu nasmerujú zvuk do zvukovodu bez jeho utesnenia, takže budete počuť aj to, čo sa deje vo vašom bezprostrednom okolí.
Z plného nabitia získate 7 hodín prehrávania a ďalších 21 hodín z puzdra. Ak potrebujete rýchle doplnenie energie, vložte slúchadlá späť do puzdra na 15 minút a získate ďalšiu hodinu. Úplné nabitie slúchadiel trvá 2 hodiny a režim mono vám umožňuje používať jedno slúchadlo naraz, kým sa druhé nabíja.
Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie na bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Výhody
Váha, konstrukce okolo uší
Nevýhody
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka