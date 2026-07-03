LED svetelná show
Bass+ a Auracast™
20 hodín prehrávania
Remienok na zápästie a odolnosť proti striekajúcej vode
Tento kompaktný prenosný reproduktor ponúka napriek svojej veľkosti výkon 20 W (10 W RMS) a bohatý zvuk. Dvojité pasívne žiariče a naša exkluzívna technológia Bass+ zaisťujú hlboké a čisté basy aj pri nižšej hlasitosti. Je tu aj vstavaný mikrofón, takže ak vám niekto zavolá, môžete hovoriť bez použitia rúk.
S výdržou až 20 hodín prehrávania na jedno nabitie môžete počúvať hudbu celý deň aj noc. Praktický remienok na zápästie uľahčuje prenášanie reproduktora a konštrukcia odolná proti striekajúcej vode podľa normy IPX5 chráni pred kvapkami dažďa a poliatím. 30-minútové nabitie vám poskytne 5 hodín prehrávania a úplné nabitie trvá približne 2,5 hodiny.
Máte pripravené zoznamy skladieb? Bluetooth® 5.4 vám prináša stabilné pripojenie na plynulé streamovanie. Viacbodové pripojenie vám umožňuje pripojiť dve zariadenia Bluetooth® súčasne a do portu USB-A na reproduktore môžete pripojiť prenosný prehrávač hudby alebo kľúč USB.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Výhody
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Nevýhody
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. Slovná značka a logá Auracast™ sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
Klasifikácia IPX5 znamená, že reproduktor je chránený proti prúdom vody.