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TAS3505/00
Všade doma
Ranná hudba v kúpeľni. Inšpirujúce podcasty v domácej pracovni. Vďaka látke reproduktora z vlnenej zmesi a reliéfovým tlačidlám si tento štýlový Bluetooth reproduktor vždy zachová svoju eleganciu. Získate neuveriteľne bohatý zvuk a 10 hodín hracej doby.
Bluetooth®
Výstupný výkon 5 W
10 hodín prehrávania
Tento jednoduchý, no úchvatný reproduktor s technológiou Bluetooth hrá hudbu štýlovo. Reliéfne tlačidlá vám umožnia ovládať prehrávanie, rozhranie Bluetooth a ďalšie. Vďaka vstavanému mikrofónu môžete prijímať hovory bez použitia rúk a držadlo na prenášanie zase uľahčuje presun medzi miestnosťami.
Získate 10 hodín prehrávania na jedno nabitie a bezdrôtový dosah je 20 m. Nabíjanie reproduktora cez kábel USB typu C, ktorý je súčasťou balenia, trvá 2,5 hodiny. Pasívne žiariče zabezpečujú silné basy, pričom zvuk je čistý dokonca aj pri vysokej hlasitosti.
Tento reproduktor má povrchovú úpravu z luxusnej tkaniny na reproduktor vyrobenej špičkovým výrobcom Kvadrat. Krásny materiál s prímesou vlny je akusticky transparentný a umožňuje voľné prúdenie zvuku od hovorcu do miestnosti.
Ocenenia
Hodnotenie
Stupeň ochrany IPX7 znamená, že budič reproduktora možno ponoriť až na 30 minút do hĺbky až do 1 m. Tkanina na reproduktor nie je vodotesná, no jednu či dve kvapky zvládne.