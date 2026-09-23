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TAS4807B/00
Hýbte sa! Malý reproduktor s výrazným zvukom.
Surfujte. Bežte. Tancujte. Boxujte. Nech vás rozhýbe čokoľvek, tento vodotesný reproduktor so štýlovým dvojfarebným dizajnom pôjde s vami. Napriek kompaktnej veľkosti zaistí výborný zvuk a disponuje aj popruhom, vďaka ktorému sa jednoducho prenáša. Môžeme ísť!
Ochrana proti prachu/vode IP67
Výrazné basy
Vstavaný mikrofón na telefonovanie
Až 12 hodín hudby
Vezmite si obľúbenú hudbu so sebou, nech idete kamkoľvek – od parkov až po táboriská! Tento prenosný reproduktor vám zaistí čistý zvuk, ako aj silné a výrazné basy vďaka dvom pasívnym žiaričom. Chcete si to užiť ešte viac? Spárujte dva reproduktory a dosiahnite stereo zvuk, ktorý odštartuje párty.
Púšťate si piesne naplno? Tento reproduktor vydrží toľko, koľko vy. Z plne nabitého reproduktora získate až 12 hodín prehrávania, čo bohato postačí na cvičenie či párty pri táboráku.
Stupeň ochrany IP67 zabezpečí, aby reproduktor mohol ísť kamkoľvek od chodníka cez pláž až po bazén. Odnímateľný popruh umožní jednoduché prenášanie a dosah rozhrania Bluetooth až 20 m znamená, že nezmeškáte ani jediný tón. Dokonca ani v prípade, že je váš telefón ďaleko od reproduktora.
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Stupeň ochrany IP67 znamená, že budič reproduktora je prachotesný a možno ho ponoriť až na 30 minút do hĺbky až 1 m.