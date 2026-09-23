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TAS7807B/00
Nechajte sa počuť! Parádny zvuk pre každé dobrodružstvo.
Kráčajte so skladbami, ktoré vás naštartujú! Skvelý a výrazný zvuk tohto vodotesného reproduktora si môžete vziať kamkoľvek. Cvičíte v parku alebo sa bavíte pri rozkladaní tábora? S 24 hodinami prehrávania a popruhom na nosenie budete vždy pripravení.
Ochrana proti prachu/vode IP67
Mohutný zvuk
Vstavaný mikrofón na telefonovanie
Až 24 hodín hudby
Vezmite si obľúbenú hudbu so sebou, nech idete kamkoľvek – od parkov až po táboriská! Dva 70 mm basové reproduktory a dva výškové reproduktory vám zaistia silný a čistý zvuk. Tento reproduktor navyše aj skvele vyzerá. Chcete si to užiť ešte viac? Spárujte dva reproduktory a dosiahnite stereo zvuk, ktorý odštartuje párty.
Púšťate si piesne naplno? Tento reproduktor vydrží toľko, koľko vy. Z plne nabitého reproduktora získate až 24 hodín prehrávania a funkcia externej batérie vám umožní nabíjať pripojené zariadenie bez zastavenia hudby.
Stupeň ochrany IP67 zabezpečí, aby reproduktor mohol ísť kamkoľvek od chodníka cez pláž až po bazén. Odnímateľný popruh umožní jednoduché prenášanie a dosah rozhrania Bluetooth až 20 m znamená, že nezmeškáte ani jediný tón. Dokonca ani v prípade, že je váš telefón ďaleko od reproduktora.
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Stupeň ochrany IP67 znamená, že budič reproduktora je prachotesný a možno ho ponoriť až na 30 minút do hĺbky až 1 m.