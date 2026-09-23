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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový reproduktor

TAS7807B/00

1 Ocenenie

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Nechajte sa počuť! Parádny zvuk pre každé dobrodružstvo.

Kráčajte so skladbami, ktoré vás naštartujú! Skvelý a výrazný zvuk tohto vodotesného reproduktora si môžete vziať kamkoľvek. Cvičíte v parku alebo sa bavíte pri rozkladaní tábora? S 24 hodinami prehrávania a popruhom na nosenie budete vždy pripravení.

Zobraziť všetky výhody

Nechajte sa počuť! Parádny zvuk pre každé dobrodružstvo.

  • Ochrana proti prachu/vode IP67

  • Mohutný zvuk

  • Vstavaný mikrofón na telefonovanie

  • Až 24 hodín hudby

Parádny zvuk so štýlovým vzhľadom

Parádny zvuk so štýlovým vzhľadom

Vezmite si obľúbenú hudbu so sebou, nech idete kamkoľvek – od parkov až po táboriská! Dva 70 mm basové reproduktory a dva výškové reproduktory vám zaistia silný a čistý zvuk. Tento reproduktor navyše aj skvele vyzerá. Chcete si to užiť ešte viac? Spárujte dva reproduktory a dosiahnite stereo zvuk, ktorý odštartuje párty.

24 hodín prehrávania. Nekončiaca párty

24 hodín prehrávania. Nekončiaca párty

Púšťate si piesne naplno? Tento reproduktor vydrží toľko, koľko vy. Z plne nabitého reproduktora získate až 24 hodín prehrávania a funkcia externej batérie vám umožní nabíjať pripojené zariadenie bez zastavenia hudby.

Prachotesný a vodotesný so stupňom ochrany IP67. Pripravený na zábavu*

Prachotesný a vodotesný so stupňom ochrany IP67. Pripravený na zábavu*

Stupeň ochrany IP67 zabezpečí, aby reproduktor mohol ísť kamkoľvek od chodníka cez pláž až po bazén. Odnímateľný popruh umožní jednoduché prenášanie a dosah rozhrania Bluetooth až 20 m znamená, že nezmeškáte ani jediný tón. Dokonca ani v prípade, že je váš telefón ďaleko od reproduktora.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Obrázok TPV_PBTAWARD13

Hodnotenie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Stupeň ochrany IP67 znamená, že budič reproduktora je prachotesný a možno ho ponoriť až na 30 minút do hĺbky až 1 m.