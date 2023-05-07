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Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT1207WT/00

3.9
| (14) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna
Žltá
Žltá
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Vezmite, pripojte a vyrazte na cestu! Tieto fantastické bezdrôtové slúchadlá True wireless sa dodávajú s mimoriadne malým nabíjacím puzdrom, ktoré sa vám ľahko vojde do vrecka, aby zaručili spoľahlivé a pohodlné počúvanie, nech už idete kamkoľvek. Sú odolné voči striekajúcej vode a potu (stupeň ochrany IPX4) a zaručia viac ako 18 hodín prehrávania!
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  • Slúchadlá pohodlné na nosenie

  • Super malé prenosné nabíjacie puzdro

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

  • Až 18 hodín prehrávania

Bezpečné, pohodlné do uší

Tieto pohodlné slúchadlá bezpečne zapadnú do zvukovodov a vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Začujete každú vibráciu a každé slovíčko! Vychutnajte si skutočné pohodlie s tromi veľkosťami mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do ucha.

Super malé prenosné nabíjacie puzdro USB-C

Toto mimoriadne malé puzdro vám prináša veľký výkon v malom balení. Pri plnom nabití vám slúchadlá dodajú 6 hodín prehrávania a plne nabité puzdro pridáva o 12 hodín naviac. Pre rýchle dodanie energie nabite vaše slúchadlá za 15 minút a získajte hodinu navyše!

IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

Hodnotenie IPX4 a výkonné 6 mm budiče vám umožnia vychutnávať si skvelý zvuk v akomkoľvek počasí! Slúchadlá odolajú ošpliechaniu a nevadí im ani trochu dažďa alebo potu, takže sa nemusíte báť, keď zaprší.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.9

z 5

14

Recenzie

2

07/05/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost se sluchátky TAT1207BK

Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK

Výhody

Výdrž, velikost, zvuk

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

25/12/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Výhody

Stosunek jakości do ceny

Nevýhody

Póki co brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Výhody

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Nevýhody

microphone could be better

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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