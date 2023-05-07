Tento produkt už nie je dostupný
TAT1207WT/00
Slúchadlá pohodlné na nosenie
Super malé prenosné nabíjacie puzdro
IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode
Až 18 hodín prehrávania
Tieto pohodlné slúchadlá bezpečne zapadnú do zvukovodov a vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Začujete každú vibráciu a každé slovíčko! Vychutnajte si skutočné pohodlie s tromi veľkosťami mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do ucha.
Toto mimoriadne malé puzdro vám prináša veľký výkon v malom balení. Pri plnom nabití vám slúchadlá dodajú 6 hodín prehrávania a plne nabité puzdro pridáva o 12 hodín naviac. Pre rýchle dodanie energie nabite vaše slúchadlá za 15 minút a získajte hodinu navyše!
Hodnotenie IPX4 a výkonné 6 mm budiče vám umožnia vychutnávať si skvelý zvuk v akomkoľvek počasí! Slúchadlá odolajú ošpliechaniu a nevadí im ani trochu dažďa alebo potu, takže sa nemusíte báť, keď zaprší.
3.9
z 5
14
Recenzie
mercuryk12
07/05/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost se sluchátky TAT1207BK
Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK
Výhody
Výdrž, velikost, zvuk
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Výhody
Stosunek jakości do ceny
Nevýhody
Póki co brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Výhody
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Nevýhody
microphone could be better
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless