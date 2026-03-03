TAT1300BK/00
Malé slúchadlá. Vysoká kvalita
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Vreckové puzdro na nabíjanie
Pohodlné koncovky slúchadiel SecureFit
Vďaka textúrovaným koncovkám slúchadiel SecureFit vám slúchadlá ľahšie a pohodlnejšie sadnú, pričom vytvoria dobré tesnenie pre ešte lepší zvuk. Funkcie ako dynamické basy vám umožnia si naplno vychutnávať silu obľúbených skladieb aj pri počúvaní potichu.
Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcia Microsoft Swift Pair je tiež podporovaná.
Malé nabíjacie puzdro sa vám ľahko vojde do vrecka alebo môžete pripevniť popruh na otvor na prevlečenie* a zavesiť puzdro na tašku alebo očko na opasok. Režim mono znamená, že môžete používať jedno slúchadlo, zatiaľ čo sa druhé nabíja.
Hodnotenie
Popruh nie je súčasťou balenia.