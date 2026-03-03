TAT2100WT/00
Dostupné v
Malé slúchadlá. Pohodlné nosenie
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Technológia so 4 mikrofónmi
Vreckové puzdro na nabíjanie
Vďaka textúrovaným koncovkám slúchadiel SecureFit vám slúchadlá ľahšie a pohodlnejšie sadnú, pričom vytvoria dobré tesnenie pre ešte lepší zvuk. Funkcie ako dynamické basy vám umožnia si naplno vychutnávať silu obľúbených skladieb aj pri počúvaní potichu.
Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.
Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou štyroch mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli v rušne kaviarni, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.
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