TAT6908BK/00
Detailný prirodzený zvuk
Profesionálne potláčanie hluku
Režim počúvania konverzácie
Zreteľnejšie hovory na cestách
Vychutnajte si ešte pohlcujúcejší zážitok vďaka potláčaniu hluku, ktoré blokuje externý hluk a umožňuje nerušené počúvanie. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, ťuknutím na slúchadlo aktivujete režim prehľadu. Pomocou aplikácie Philips Headphones môžete upraviť úrovne potláčania hluku alebo zapnúť redukciu zvuku vetra.
Tieto slúchadlá vám umožnia lepšie počuť druhú osobu počas konverzácie tvárou v tvár! Jednoduchým stlačením ľavého slúchadla alebo pomocou aplikácie Philips Headphones aktivujete režim počúvania konverzácie. Mikrofóny s tvorením lúčov zachytávajú hlas osoby pred vami, zatiaľ čo potláčanie hluku odfiltruje okolité zvuky.
Jednoduchý test sluchu v aplikácii Philips Headphones vám umožní vytvoriť osobný režim sluchu, ktorý je vyladený tak, ako v každom uchu počujete rôzne frekvencie. Potom môžete pomocou aplikácie upraviť svoj vlastný profil alebo kedykoľvek individuálne upraviť ľavé a pravé slúchadlo.
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