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  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
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  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
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  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
  • Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT6908BK/00

Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť
Vychutnajte si svoju hudbu. Milujte svoje podcasty. Navarte obed. Tieto bezdrôtové slúchadlá s potláčaním hluku vám poskytnú skvelý zvuk a prispôsobiteľné režimy počúvania, ktoré vám pomôžu lepšie počuť konverzácie tvárou v tvár. Navyše sú mimoriadne pohodlné.
Zobraziť všetky výhody

Slúchadlá, ktoré milujú spoločnosť

  • Detailný prirodzený zvuk

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Režim počúvania konverzácie

  • Zreteľnejšie hovory na cestách

Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku

Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku

Vychutnajte si ešte pohlcujúcejší zážitok vďaka potláčaniu hluku, ktoré blokuje externý hluk a umožňuje nerušené počúvanie. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, ťuknutím na slúchadlo aktivujete režim prehľadu. Pomocou aplikácie Philips Headphones môžete upraviť úrovne potláčania hluku alebo zapnúť redukciu zvuku vetra.

Režim počúvania konverzácie pre rozhovory tvárou v tvár

Režim počúvania konverzácie pre rozhovory tvárou v tvár

Tieto slúchadlá vám umožnia lepšie počuť druhú osobu počas konverzácie tvárou v tvár! Jednoduchým stlačením ľavého slúchadla alebo pomocou aplikácie Philips Headphones aktivujete režim počúvania konverzácie. Mikrofóny s tvorením lúčov zachytávajú hlas osoby pred vami, zatiaľ čo potláčanie hluku odfiltruje okolité zvuky.

Môj osobný režim sluchu. Vyskúšajte si test sluchu v aplikácií!

Môj osobný režim sluchu. Vyskúšajte si test sluchu v aplikácií!

Jednoduchý test sluchu v aplikácii Philips Headphones vám umožní vytvoriť osobný režim sluchu, ktorý je vyladený tak, ako v každom uchu počujete rôzne frekvencie. Potom môžete pomocou aplikácie upraviť svoj vlastný profil alebo kedykoľvek individuálne upraviť ľavé a pravé slúchadlo.

Technické špecifikácie

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky