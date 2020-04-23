Tento produkt už nie je dostupný
TAUH201WT/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Priedušné vankúšiky na uši
Kompaktné skladanie
Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.
32 mm neodýmiové akustické budiče vám poskytujú ostrý zvuk a úderné basy.
Keď chcete hovoriť, zabudovaný mikrofón s potlačením ozveny udržuje zvuk čistý.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
pawlos
23/04/2020
Polska
Zamestnanec spoločnosti Philips
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Výhody
cena, brzmienie, wytrzymałość
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
God1980
02/03/2022
България
Overený kupujúci
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Výhody
Лек,удобен и прецизен!
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Слушалки с микрофон
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Слушалки с микрофон