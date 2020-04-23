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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

TAUH201WT/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Toto je váš čas
Vytvorte si vlastný priestor. Tieto slúchadlá na uši vám poskytnú ostrý zvuk a úderné basy. Hlavový oblúk je taký ľahký, že ho nebudete takmer vôbec cítiť. Plochý kábel je odolný voči zamotaniu. Náušníky sú mäkké a dajú sa zložiť naplocho, keď sa zrazu rozhodnete odísť.
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Toto je váš čas

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Priedušné vankúšiky na uši

  • Kompaktné skladanie

1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.

32 mm neodýmiové akustické budiče. Ostrý zvuk. Úderné basy.

32 mm neodýmiové akustické budiče vám poskytujú ostrý zvuk a úderné basy.

Zabudovaný mikrofón s potlačením ozveny pre čistý zvuk.

Keď chcete hovoriť, zabudovaný mikrofón s potlačením ozveny udržuje zvuk čistý.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/04/2020

Polska

Polska

Zamestnanec spoločnosti Philips

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Výhody

cena, brzmienie, wytrzymałość

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

02/03/2022

България

България

Overený kupujúci

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Výhody

Лек,удобен и прецизен!

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Слушалки с микрофон

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH201BK Слушалки с микрофон

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