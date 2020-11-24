Tento produkt už nie je dostupný
TAUH202WT/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Až 15 hodín prehrávania
Kompaktné skladanie
Získate 15 hodín prehrávania a 32 mm neodýmiové akustické budiče vám poskytnú ostrý zvuk a úderné basy. Plné nabitie trvá dve až tri hodiny
Plné nabitie trvá dve až tri hodiny.
32 mm neodýmiové akustické budiče vám poskytujú ostrý zvuk a úderné basy.
4.3
z 5
24
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakość, cena
Nevýhody
brak
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Výhody
dźwięk, wygodne
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
koru
26/04/2020
Polska
Jakość
Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe