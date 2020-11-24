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  • Dajte priestor hudbe
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  • Dajte priestor hudbe
  • Dajte priestor hudbe
  • Dajte priestor hudbe
  • Dajte priestor hudbe
  • Dajte priestor hudbe
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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá

TAUH202WT/00

4.3
| (24) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
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Skvelé zoznamy skladieb. Najnovšie podcasty. Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši prinášajú ostrý zvuk a úderné basy. Hlavový oblúk je taký ľahký, že ho nebudete takmer vôbec cítiť, a náušníky sa dajú zložiť naplocho. Získate 11 hodín hrania. To je dosť na jeden deň. Alebo na jednu noc.
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  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Až 15 hodín prehrávania

  • Kompaktné skladanie

15 hodín prehrávania. Dosť veľa na deň. Alebo aj noc.

Získate 15 hodín prehrávania a 32 mm neodýmiové akustické budiče vám poskytnú ostrý zvuk a úderné basy. Plné nabitie trvá dve až tri hodiny

Čas nabíjania: 2-3 hodiny.

Plné nabitie trvá dve až tri hodiny.

32 mm neodýmiové akustické budiče. Ostrý zvuk. Úderné basy.

32 mm neodýmiové akustické budiče vám poskytujú ostrý zvuk a úderné basy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.3

z 5

24

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakość, cena

Nevýhody

brak

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Výhody

dźwięk, wygodne

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

26/04/2020

Polska

Polska

Jakość

Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

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