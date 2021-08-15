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  • Náhradná fólia na zastrihávanie a holenie
  • Náhradná fólia na zastrihávanie a holenie
  • Náhradná fólia na zastrihávanie a holenie
  • Náhradná fólia na zastrihávanie a holenie

Bodygroom replacement foilVymeniteľná fólia

TT2000/43

4.2
| (63) Recenzie | 82% Odporúča tento produkt
Náhradná fólia na zastrihávanie a holenie
Náhradná fólia holiacej hlavy TT2000/51 pre holiace strojčeky Philips Bodygroom radu 3000, 5000 a 7000.
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Kompatibilné produkty
Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Zastrihávač na slabiny a telo do sprchy

BG5021/15

Na dosiahnutie najlepších výsledkov vymieňajte fóliu každých 12 mesiacov

Náhradná fólia na zastrihávanie a holenie

  • Kompat. so strojčekom Bodygroom S3000

  • Kompat. so strojčekom Bodygroom S5000

  • Kompat. so strojčekom Bodygroom S7000

  • Kompatibilná s Click&Style (S500/700)

100 % vodotesný pre používanie v sprche a jednoduché čistenie

100 % vodotesný pre používanie v sprche a jednoduché čistenie

100 % vodotesný pre jednoduché používanie a čistenie.

Bezpečné holenie a menšie podráždenie pre najpohodlnejšiu starostlivosť o ochlpenie tela

Bezpečné holenie a menšie podráždenie pre najpohodlnejšiu starostlivosť o ochlpenie tela

Hlava holiaceho strojčeka disponuje patentovanými zaoblenými hrotmi a hypoalergénnou fóliou na ochranu pokožky pri zastrihávaní. Obojsmerný zastrihávač si poradí aj s dlhšími chĺpkami, ktoré potom pomocou fólie nahladko oholíte.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

63

Recenzie

82%

Odporúča tento produkt

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Splňuje očekávání

Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Náhradní hlavice pro skvělý strojek

Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

10/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.

Výhody

poręczna, cena, goli dokładnie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

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