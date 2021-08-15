Kompat. so strojčekom Bodygroom S3000
Kompat. so strojčekom Bodygroom S5000
Kompat. so strojčekom Bodygroom S7000
Kompatibilná s Click&Style (S500/700)
100 % vodotesný pre jednoduché používanie a čistenie.
Hlava holiaceho strojčeka disponuje patentovanými zaoblenými hrotmi a hypoalergénnou fóliou na ochranu pokožky pri zastrihávaní. Obojsmerný zastrihávač si poradí aj s dlhšími chĺpkami, ktoré potom pomocou fólie nahladko oholíte.
4.2
z 5
63
Recenzie
82%
Odporúča tento produkt
Petr770
15/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Splňuje očekávání
Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Náhradní hlavice pro skvělý strojek
Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
rozbickimariusz
10/01/2023
Polska
Polecam
Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.
Výhody
poręczna, cena, goli dokładnie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem